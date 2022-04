FC Ismaning will den Abstiegskampf nicht verzerren

Von: Nico Bauer

In der Aufstiegsrelegation spielt der FC Ismaning wohl keine Rolle mehr, aber vorm Heimspiel gegen den TSV Dachau 65 (Freitag, 18.30 Uhr) steht fest: Der FCI hängt sich voll rein, um den Abstiegskampf nicht zu verzerren.

Ismaning – Mit dem verlorenen Nachholspiel am Dienstagabend gegen Donaustauf(wir berichteten) hat sich für den FC Ismaning die kleine Tür in der Fußball-Bayernliga Süd wieder geschlossen, über die Aufstiegsrelegation mitsprechen zu können. Aber für Trainer Mijo Stijepic hat sich nichts geändert. Er hat auch an diesem Freitag (18.30 Uhr) richtig Bock auf das -Heimspiel gegen den TSV Dachau 65. „Wir haben in Ismaning einen super Rasen, und Freitagabendspiele machen immer besonders Spaß“, sagt der Trainer.

Er selbst hatte als Aktiver immer besondere Lust auf solche Termine. Für einen Amateurfußballer ist das ein Privileg. Und nicht zuletzt stand der Name Mijo Stijepic immer für absolute Fairness. Er ist einer von nur ganz wenigen Stürmern, die noch nie eine Schwalbe fabriziert haben.

„Wir wollen das Spiel gewinnen und sind das auch den anderen Mannschaften im Abstiegskampf schuldig“, sagt Stijepic. Man müsse sich gegen die vom ehemaligen Ismaninger Marcel Richter trainierten Dachauer genauso reinhauen wie zuletzt gegen Wasserburg und Hallbergmoos.

Grundsätzlich ist Mijo Stijepic ziemlich froh, dass seine Mannschaft heuer mit dem Thema Abstieg nichts weiter zu tun hat. „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren elf Spieler aus der eigenen U19 in die erste Mannschaft integriert und dazu im Durchschnitt um die zehn fehlende Spieler an jedem Spieltag“, sagt Stijepic, „und bei diesen Voraussetzungen bin ich mit einem achten Tabellenplatz sehr zufrieden.“ Der FCI-Coach weiß , dass nicht jeder Außenstehende der Mannschaft und dem Verein diese Entwicklung zugetraut hatte.

Bastian Lommer ist so ein Gesicht, dass die Ismaninger Saison ganz gut zeigt. In der ersten Saisonhälfte lieferte er so überragende Leistungen ab, dass höherklassige Vereine über ihn nachdachten, obwohl er wegen zu geringer Körpergröße eigentlich durch das Raster fällt. Und dann begann die Seuche des jungen Mannes, der eine Verletzung nach der anderen hatte. Gegen Donaustauf hatte er seinen vierten Einsatz als Einwechselspieler und jetzt ist wieder Schluss. Das operierte Sprunggelenk ist wieder dick und der 19-Jährige muss weiter zuschauen. Vielleicht haben die Verletzungen Lommers zumindest den kleinen Vorteil, dass dieser Ausnahmekicker dem FC Ismaning noch länger erhalten bleibt, wenn die Rufe aus der Regionalliga oder den Profiligen etwas ruhiger werden.

Voraussichtliche Aufstellung: Rasic - Jobst, Tomasevic, Priewasser - Hofmann, Bux, Schädler (Gaedke), Yilmaz, Mittermaier - Hauk, David.