FC Unterföhring ärgert zwei Regionalligisten

Fußball Bayernliga

Wer diesmal beim Testspiel zuschaute, wurde reichlich unterhalten. Die Fußballer des FC Unterföhring ärgerten nach dem TSV Buchbach (2:0) mit dem FC Pipinsried einen weiteren Regionalligisten. Das 4:4 (2:1) machte in einigen Punkten Hoffnung für den Abstiegskampf des Bayernliga-Vorletzten.

Unterföhring – Bei den Pipinsriedern war richtig Dampf auf dem Kessel, weil es offenbar interne Strafen für Gegentore gab und mit vier Stück hatte keiner gerechnet. Beim FCU hatte auch niemand damit gerechnet, dass drei Tore durch Freistöße passierten. Ajlan Arifovic verwandelte in der 17. Minute einen Freistoß wunderbar. „Ich wusste bisher nicht, dass er das kann“, sagt Präsident Franz Faber. Arifovic machte da schon das 2:1, nachdem Nasrullah Mirza per Abstauber den schnellen Rückstand ausgeglichen hatte.

In der zweiten Hälfte ging Unterföhring noch zweimal in Führung durch Alpay Özgül (64.) und Florian Bittner (83.). Offensiv waren das schon spannende Lichtblicke für den Ernst der Bayernliga. Und auch defensiv sahen die Unterföhringer gar nicht so schlecht aus, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Innenverteidiger Bastian Hofmaier ist auch wieder nach seinem Auslandsstudium zurück und hat wieder eine Halbzeit gespielt.