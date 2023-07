FCD-Fazit nach 0:0 gegen Heimstetten: „Vorne hat ein bisschen das Glück gefehlt“

Von: Umberto Savignano

Den Ball genau im Blick hat der Deisenhofner Jakob Lippmann (l.) und ist in dieser Szene des Landkreis-Derbys gegen den SV Heimstetten somit im Vorteil gegenüber Kubilay Celiki. © Robert Brouczek

Der FC Deisenhofen ist unterm Strich zufrieden mit dem 0:0-Remis im Landkreis-Derby der Bayernliga Süd gege Regionallioga-Absteiger den SV Heimstetten.

Deisenhofen – Ein echtes Fußball-Schmankerl war es nicht, das Bayernliga-Derby zwischen den am ersten Spieltag siegreichen Teams des FC Deisenhofen und des SV Heimstetten. Am Ende stand ein dem Geschehen angemessenes 0:0.

Dabei begann die Partie recht flott. Die Gäste aus Heimstetten übernahmen gleich mal das Kommando und kamen zu zwei frühen Chancen: Der gut frei gespielte Daniel Steimel jagte den Ball aus aussichtsreicher Position in die Wolken (4.), Severin Müllers Versuch eines Fallrückziehers tropfte harmlos neben das Gehäuse (7.).

Der FCD überließ Heimstetten die Initiative, kam aber ebenfalls zu einer hochkarätigen Möglichkeit: Der in die Tiefe gestartete Paul Schemat wurde von Björn Jost perfekt bedient, sein Abschluss war aber weniger entschlossen als sein Spurt, SVH-Keeper Maximilian Riedmüller fischte den Ball noch aus dem Eck (11.).

Die nächsten Möglichkeiten ließen auf sich warten: Heimstettens Filip Vnuk verfehlte das Ziel knapp (32.), im Gegenzug köpfte der ziemlich freie Jakob Lippmann Riedmüller direkt in die Arme (33.). Der Rest des ersten Durchgangs plätscherte so dahin, die aufmerksamen Defensivreihen ließen keine brenzligen Situationen mehr zu. So ging es mit einem torlosen Remis bei leichten Vorteilen für Heimstetten in die Kabine.

„Die sind schon gut und gefährlich“, zollte FCD-Manager Thomas Werth dem Regionalliga-Absteiger zur Pause seinen Respekt. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft zeigte er sich bis hierhin noch nicht zufrieden: „Wir haben noch nicht an die Leistung vom 3:1 in Ismaning anknüpfen können, machen zu viele Fehler. Ich weiß nicht, ob unsere Spieler nervös sind.“

Im zweiten Durchgang hatten die Gastgeber durch Michael Bachhuber, der weit drüber schoss, die erste Chance (53.), und dann auch die zweite, wieder eine hochkarätige: Spielmacher-Routiner Yasin Yilmaz tauchte plötzlich in vorderster Linie auf, wurde aber abgeblockt (60.).

In der 66. Minute wurde es mit einer Rudelbildung nach Müllers Hochsteigen gegen FCD-Torwart Moritz Knauf kurz hitzig. Ansonsten fehlte dem Landkreis-Derby das ganz große Feuer, und auch weitere Gelegenheiten blieben Mangelware. Beide Seiten waren bemüht, aber die spielerische Linie fehlte hüben wie drüben. So blieb es beim torlosen Remis.

Werth zeigte sich nach dem Schlusspfiff aber wesentlich zufriedener als nach den ersten 45 Minuten: „In der zweiten Halbzeit haben wir uns gesteigert. Positiv ist, dass wir kaum einen Torschuss zugelassen und zu null gespielt haben. Vorne hat ein bisschen das Glück gefehlt. Was gegen Ismaning nach vorne hin vielleicht zu gut gelaufen ist, ist heute eben nicht ganz so gut gelaufen.“ Mit dem Resultat konnte der Deisenhofener Manager aber gut leben: „Ein Punkt gegen Heimstetten ist in Ordnung, denn die werden am Ende schon vorne mitspielen.“

FC Deisenhofen: Knauf - Schneiker, Nickl, Vodermeier (51. Köber), Gkasimpagiazov, Lippmann (76. Müller-Wiesen), Jost, Yilmaz (85. Kurmehaj), Finster, Schemat (76. Bürstner), Bachhuber