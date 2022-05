Garching 3:3 gegen Pullach - Spektakel-Kick wie in der Playstation

Von: Nico Bauer

Teilen

Ballartist: Mark Zettl (im weißen Dress) auf dem Weg zum 2:1 für den VfR Garching. © Dieter Michalek

Nach einem fulminanten 3:3-Remis im Landkreisderby der Fußball-Bayernliga Süd gegen den SV Pullach muss VfR Garching weiterhin um den Klassenverbleib bangen.

Garching – Wenn es ein Paradebeispiel gibt für ein richtungweisendes Fußballspiel, dann war das am Sonntag beim VfR Garching der Fall. Mit einem Sieg konnte man vor den letzten zwei Saisonspielen zu 90 Prozent den Klassenerhalt in der Bayernliga Süd sichern, bei einer Niederlage hätte man direkt vor den Relegationsplätzen gestanden. Nichts von beiden Szenarien passierte – die Garchinger kamen im Landkreis-Duell gegen den SV Pullach über ein 3:3 (2:2) nicht hinaus und brauchen nach diesem Spektakel-Kick wohl noch einen Sieg, um sich endgültig auf viele weitere Bayernliga-Festtage im Seestadion freuen zu dürfen.

Man erlebt nicht oft Fußballspiele, in denen es nach 15 Minuten schon 2:2 steht. In diesem Fall hatten die Garchinger zwei kurze Führungen. Bereits nach 120 Sekunden schickte Stephan Thee seinen Stürmer Martin Schön auf die Reise und der machte das 1:0. Diese Führung hielt nur sechs Minuten lang, aber schon in der 11. Minute sorgte Mark Zettl mit einem Kracher ins Kreuzeck dafür, dass abermals das VfR-Lied als Torhymne gespielt werden konnte. Diesmal dauerte es vier Minuten bis zum Pullacher Ausgleich (15.).

Nach diesem irren Start, den eher Playstation-Fußballer als reale Kicker kennen, hatte der SV Pullach auch mal Lust auf eine Führung. In der ersten Hälfte kamen die Gäste mehrfach gefährlich vor den Garchinger Kasten und verstolperten teils kläglich ihre Möglichkeiten. Trotz der zwei Führungen war das 2:2 für die Garchinger beim Gang in die Kabine eher glücklich.

Mark Zettls zweiter Streich

Das änderte sich grundlegend nach der Pause. 20 Minuten spielte nur der VfR, der durch Mark Zettls zweiten Streich wieder in Front ging (50.). Sechs Meter vor dem Tor kam der Garchinger ganz allein zum Schuss.

Die Viertelstunde nach dem 3:2 wurde dann dramatisch bis tragisch, weil die Garchinger immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor kamen und es verpassten, für eine Vorentscheidung zu sorgen. Quasi aus dem Nichts vollendete Max Zander eine Einzelaktion zum 3:3 (68.), und wieder war völlig offen, in welche Richtung das Saisonfinale laufen soll. Pullach fordert einmal Elfmeter und hatte in der 89. Minute eine Riesenchance. Davor vertändelten die Gäste aber um ein Haar den Ball, als der Torwart weit aus dem Kasten herausgeeilt war.

Es war ein wilder Kick, der gefühlt eher 5:5 als 3:3 ausging. Unterm Strich hilft der Punkt den Garchingern etwas mehr, aber sie müssen in den letzten zwei Spielen noch einmal liefern angesichts von nur vier Punkten Abstand zu den Relegationsplätzen vor den drei letzten Spieltagen, an denen Garching einmal spielfrei ist.

VfR Garching - SV Pullach 3:3 (2:2).

VfR; Dachs - Hofmaier, Kelmendi, Radau - Thee, Reich, Stubahn, Zettl (77. Mendama), Loo (90.+1 Gmell) - Schön, Sinabov (74. Thoss).

Tore: 1:0 Schön (2.), 1:1 Eck (8.), 2:1 Zettl (11.), 2:2 Bauer (15.), 3:2 Zettl (50.), 3:3 Zander (68.).

Schiedsrichter: Markus Haase (Burglengenfeld).

Zuschauer: 150.