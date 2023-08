Heimstettener Heimsieg zählt auch für Pokal

Von: Nico Bauer

Nach zwölf Minuten hätten eigentlich alle den Abend beenden können, weil es nicht mehr allzu viele Fragen zu klären gab. Zweimal hatte der SV Heimstetten gegen den SV Kirchanschöring getroffen und fast schon gewonnen. Am Ende hieß es 3:0 (3:0) für den Regionalliga-Absteiger, der ein beeindruckendes Statement abgab.

Heimstetten - Spiele gegen den SV Kirchanschöring sind seit eh und je zähe Angelegenheiten und bei Rückständen besonders eklig. Der SV Heimstetten knackte die Nuss gleich, bevor sie hart werden konnte. In der 10. Minute flatterte eine Ecke in den Strafraum, wurde in den Fünfer geköpft – und Severin Müller musste den Ball nur noch über die Linie drücken. Keine 120 Sekunden später zeigten die Heimstettener, dass sie nicht nur bei Standards Tore erzwingen können, sondern auch spielerisch die Schönheit des Fußballs demonstrieren. Lukas Riglewski spielte ein ganz feines Pässchen hinweg über das, was vielleicht eine Viererkette mit Abseitsfalle hätte werden sollen. Kubilay Celik umkurvte den Torwart und schob den Ball endlos cool ins Tor, Bei Bedarf hätte der Stürmer sicher noch weitere Kirchanschöringer liebevoll umspielt.

Beim 3:0 war Celik wieder frei durch, aber diesmal wirkte es nicht ganz so elegant wie beim ersten Treffer. Mit etwas Glück würgte er den Ball am Torwart vorbei. Allerdings fehlte kurz zuvor schon nicht viel zu einem Celik-Treffer, als er aus kurzer Distanz das Außennetz traf. Nach 45 Minuten waren die Gäste mit den drei Gegentoren noch richtig gut bedient.

In der zweiten Hälfte war das Spiel so ein bisschen im Modus des Ausklingenlassens. Der SVH schaltete vielleicht einen Gang zu viel zurück, denn die Kirchanschöringer bekamen nun Räume und nutzten die zu doch recht gefährlichen Torschüssen. Logische Folge war der 3:1-Anschlusstreffer. Den Kickern aus Ostbayern fehlt derzeit aber das Selbstvertrauen, um mit fünf Schüssen drei Tore zu machen.

Damit hatte sich dann auch ein mögliches Elfmeterschießen für den Fall eines Unentschiedens erledigt. Denn: Das Spiel wurde zugleich als Qualifikation für den bayerischen Toto-Pokal angesetzt. Und der SV Heimstetten darf auch in der kommenden Saison dort mitspielen. Der nächste Heimsieg gibt die Garantie, im Pokal Regionalligisten treffen zu können. Nach dem neuerlich starken Auftritt könnte man ja auch irgendwann wieder Regionalligisten im Punktspielbetrieb treffen.

SV Heimstetten - SV Kirchanschöring 3:1 (3:0).

SVH: Riedmüller, Rosina, Brogan, Gurschke (90.+2 Mitin), Manole (68. Burke), Celik (90.+1 Aicher), Vnuk (84. Yildiz), Kehl (70. Heise), Riglewski, Müller, Hoppe.

Tore: 1:0 Müller (10.), 2:0 Celik (12.), 3:0 Celik (42.), 3:1 Portenkirchner (75.).

Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim).

Zuschauer: 130.