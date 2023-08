In Unterzahl geht dem VfR Garching die Luft aus: Ösbek schießt FC Ismaning zum 2:1-Sieg

Von: Nico Bauer

Mit ausgestreckten Armen kämpfen im Landkreisderby und Kellerduell Ryohei Nishikawa (l.) vom letztlich 2:1 siegreichen FC Ismaning und Giovanni Pollio vom VfR Garching um den Ball. © Gerald Förtsch

Im Landkreis-Derby und Kellerduell der Bayernliga Süd schießen Rothirsch und Özbek den FC Ismaning zum 2:1-Sieg im Freitagabendspiel beim VfR Garching.

Garching/Ismaning – Das Derby der Krisenclubs passte zum Tabellenbild in der Fußball-Bayernliga Süd. Das Duell des VfR Garching gegen den FC Ismaning zog am Freitagabend seine Spannung aus der Not beider Vereine. Am Ende mussten sich zehn Garchinger gegen elf Ismaninger verdientermaßen mit 1:2 (1:0) geschlagen geben.

In der Vergangenheit gab es zwischen den beiden nur durch die Isar getrennten Nachbarn schon hitzige, rassige und emotionale Duelle. Diesmal gab es von allem wenig bis gar nichts. Von Beginn weg duellierten sich zwei völlig verunsicherte Teams.

Und selbst die erste Emotion kam aus dem Nichts. Garching wollte einen Freistoß auf dem rechten Flügel, bekam ihn nicht – und in der Nachbesprechung handelte sich Marc Perkuhn glatt Rot wegen Schiedsrichterbeleidigung ein (18.). Das war dumm und unnötig.

Nun mussten die auf Konter lauernden Ismaninger mehr für das Spiel machen, und sie taten sich extrem schwer. Man lief in einen weiten Ball, bei dem zwei Garchinger frei vor dem Torwart standen. Felix Günzel legte per Kopf ab, und Roman Gertsmann musste den Ball bloß noch einschieben zur 1:0-Halbzeitführung des VfR (35.). Sportlich der einzige Höhepunkt der ersten Hälfte.

Völlig verunsicherte Ismaninger brachten keinen Fuß auf den Boden. Direkt nach der Pause tauchten die Gastgeber zweimal vor dem Tor auf und dokumentierten, dass bis dato zehn Garchinger zurecht gegen elf Ismaninger führten.

Danach zeigte sich der FC Ismaning erstmals offensiv mit einigen Flanken, deren Gefahr eher überschaubar war. Ismaning wehrte sich spät, aber eben nicht zu spät gegen die Niederlage.

Es entwickelte sich immer mehr ein Spiel auf ein Tor mit der Frage, wann es nach einer Ismaninger Hereingabe gefährlich werden würde. Dann versuchte es der Gast einmal spielerisch und flach. Und es stand 1:1 mit dem Torschützen Robert Rohrhirsch (62.). Ausgerechnet Rohrhirsch: Als er seinen Wechsel von Garching nach Ismaning bekanntgab, war die Trauer beim VfR dem Vernehmen nach nicht allzu groß.

300 Fußballfreunde fiebern am Spielfeldrand mit beim Derby Garching – Ismaning. © Gerald Förtsch

Die Garchinger zogen sich weit in die eigene Hälfte zurück, ohne Ismaning zu stören. Diese Passivität war hoch riskant – und nach 72 Minuten wäre es fast schief gegangen. Der zur Pause eingewechselte Hiroto Yamashita wurde freigespielt, VfR-Torwart Dominik Bals lenkte den Schuss gerade noch über die Latte.

In der Schlussphase deutete sich an, dass es nicht beim 1:1 bleiben würde. Garching war bei Kontern im Ansatz zweimal gefährlich, und die Ismaninger drängten auf das Siegtor. Einmal vertändelte Daniel Gaedke eine aussichtsreiche Situation – und dann kam das Traumtor. Nach einer flachen Hereingabe von rechts kam Özcan Özbek aus dem Rückraum und zimmerte die Kugel rechts oben ins Kreuzeck (85.). Das ging dann auch so in Ordnung gegen zu passive Garchinger, denen die Kräfte ausgingen.

VfR Garching - FC Ismaning 1:2 (1:0).

VfR: Bals - Appiah, Hofmaier, Wanzeck, Pollio (77. Ljubicic) - Oswald (61. Bashota), Günzel, Perkuhn, Boubacar - Gertsmann (68. Basaran), Vourtsis.

FCI: Hartmann - Bucher, Jobst, Wild (46. Yamashita), Kubina - Krizanac, Kollmann (74. Hofmann), Nishikawa (81. Bosnjak), Schädler (46. Özcan) - Rohrhirsch (86. Liuzza), Gaedke.

Tore: 1:0 Gertsmann (35.), 1:1 Rohrhirsch (62.), 1:2 Özbek (85.)..

Rote Karte: Perkuhn (18., Schiedsrichterbeleidigung).

Schiedsrichter: Moritz Hägele (Joshofen-Bergheim).

Zuschauer: 300.