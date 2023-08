Kirchheimer SC holt den ersten Punkt

Von: Nico Bauer

Der Schuss zum 2:0 des Kirchheimer SC durch Sandro Cazorla. © Gerald Förtsch

Erster Punkt für den Aufsteiger: Neu-Bayernligist Kirchheimer SC erreichte ein 2:2 gegen Türkspor Augsburg.

Kirchheim – Der Kirchheimer SC hat wieder ein bisschen Vereinsgeschichte geschrieben mit dem ersten Punkt in der Bayernliga Süd. Das war es dann aber auch schon mit den guten Nachrichten nach dem 2:2 (2:0) des Aufsteigers gegen Türkspor Augsburg. Denn eigentlich hätten die Kirchheimer Fußballer dieses Spiel gewinnen müssen.

Es deutet vieles darauf hin, dass der im Vorjahr in der Relegation gerettete Bayernligist auch diesmal weit unten stehen wird. Die Kirchheimer führten zu Pause 2:0 durch Tore von Nacvar (10.) und Cazorla (34.) – und das sogar mit einer nicht überirdischen Leistung. Trainer Steven Toy sah einige Fehler seiner Mannschaft, die andere Bayernligisten mehr bestrafen würden. Die Führung nach 45 Minuten ging in Ordnung, aber es hätte auch 4:2 stehen können. „Wir sind noch nicht so weit, dass wir in 90 Minuten Bayernligaspiel gar keine Chancen für den Gegner zulassen“, sagte Steven Toy später.

Was sich in der ersten Hälfte trotz der Führung abzeichnete, verstärkte sich in der zweiten Hälfte. Die Kirchheimer wurden passiver und hatten kaum noch Entlastung. Deshalb war der Doppelpack von Jeton Abazi (62., 69.) eine logische Folge. Klassisch hat der Aufsteiger den Gegner stark gemacht und in die Partie zurückgeholt.

Die Hausherren versuchten alles und brachten die ganz alte Garde mit Co-Trainer Riccardo Jacobi beim Stand von 2:1 und Steven Toy nach dem Ausgleich. Mit den Altmeistern wurde es nur etwas besser. Dennoch gab es in der Schlussphase noch einmal Szenen, in denen man noch das Siegtor hätte machen können.

Wie in Landsberg führte Kirchheim 2:0, aber diesmal war das ganz anders. Die Toy-Elf hatte diesmal einen Gegner auf Augenhöhe und musste eigentlich gewinnen. Dennoch hat man, wie schon in der Vorwoche in Landsberg, die Ligatauglichkeit unter Beweis gestellt. Manchmal fehlen noch die Kleinigkeiten, um gänzlich in der Bayernliga anzukommen.

Kurz vor Schluss wurde Mittelstürmer Sandro Cazorla am Fünfmeterraum bedient und hatte die Chance zum Abschluss. Der Angreifer wollte den Ball erst stoppen – und dann klärten die Augsburger. Bei dem letzten Aufreger zeigte sich, dass man in der Bayernliga eben nicht die Zeit hat, die es in der Landesliga gibt.

Dennoch hofft Steven Toy, dass dieser erste Punkt nun so manche Kopf-Blockade der ersten Spiele lockert. Auf die nächste Premiere mit dem ersten Bayernliga-Sieg sollte man nun nicht mehr so lange warten. Im Abstiegskampf der neuen Liga muss man sich nicht verstecken.

Kirchheimer SC - Türkspor Augsburg 2:2 (2:0).

KSC: Egner, Ecker (86. Özdemir), Maiberger, Milla Nova, Prgomet (63. Huskic), Zielke, Nacar (77. Vollmann), Pfeiffer (63. Jacobi), Wilms (77. Toy), Mauerer, Cazorla.

Tore: 1:0 Nacar (10:), 2:0 Cazorla (34.), 2:1 Abazi (62.), 2:2 Abazi (69.).

Schiedsrichter: Moritz Fischer (Ebermannsdorf).

Zuschauer: 120.