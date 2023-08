Kirchheimer SC im Krisenmodus

Von: Guido Verstegen

Der ehemaligen Löwen-Torjäger Sascha Mölders ist jetzt Spielertrainer des TSV Landsberg und als solcher an diesem Dienstagabend Gegner von Bayernliga-Aufsteiger Kirchheimer SC. © Robert Brouczek

Die Lage ist kritisch: Im Dienstagabendspiel bei Titelkandidat TSV Landsberg droht den Bayernliga-Fußballern des Kirchheimer SC die fünfte Niederlage in Folge.

Kirchheim - Wie kriegen seine Spieler das 1:7-Debakel gegen den TSV Dachau 1865 aus den Knochen und aus den Köpfen, um an diesem Dienstag (18.30 Uhr) beim Topfavoriten TSV Landsberg bestehen zu können? Diese Frage stellte sich Steven Toy bereits kurz nach dem Abpfiff der traurigen Darbietung. „Glücklicherweise heiratet Maximilian Baitz am Wochenende – so komme ich auf andere Gedanken“, sagte der Kirchheimer Spielertrainer: „Klar ist, diese Niederlage tut richtig weh, und wir fahren angeknockt nach Landsberg. Wo soll das Selbstbewusstsein denn herkommen?“

Null Punkte aus vier Spielen, 3:13 Tore – die Startbilanz des KSC spricht Bände. Toy hatte seinen Mannen diesmal noch „einen Tick schlechter“ als beim 1:3 in Gundelfingen erlebt, dabei hoffte er schon nach dieser Pleite auf eine Reaktion seiner Mannschaft. Vergeblich: Die Kirchheimer waren fast immer zu spät dran, verloren die entscheidenden Zweikämpfe und ergaben sich nach dem Doppelschlag zum 1:4 ihrem Schicksal.

„Da kam auch keine echte Gegenwehr mehr. Wenn wir so in Landsberg auftreten, kann man sich ja schon ausrechnen, wie das dann ausgeht“, befürchtet Toy.

Wer soll bei Sascha Mölders, Nico Karger und Co. die Kohlen aus dem Feuer holen? Der KSC-Coach steckt da offensichtlich in einem echten Dilemma, denn in seinen Augen hat kaum einer der Startelf-Protagonisten vom Freitag eine neuerliche Chance verdient. Dass mit Korbinian Vollmann, Denis Zabolotnyi und Peter Schmöller gleich drei Stützen des Teams fehlten, wollte Toy nicht als Ausrede gelten lassen. „Natürlich sind das wichtige Spieler, aber wir haben noch andere Jungs im Kader, die alle den Anspruch haben, zu spielen.“ Allerdings seien gegen Dachau auch von den eingewechselten Akteuren keine Impulse gekommen.

Ob es für den immer noch kränkelnden Co-Spielertrainer Vollmann für einen Einsatz am Dienstag reicht, entscheidet sich erst kurzfristig. Und auch die Torwart-Personalie ist offen: Zuletzt ersetzte Ivan Babic beim Stande von 1:2 seinen Konkurrenten Martin Egner, dem schwindlig geworden war. Wie angeknockt – oder angestachelt – wiederum die Spieler des TSV Landsberg nach der 0:3-Niederlage beim TSV Nördlingen sind, wird sich am Dienstagabend erweisen.

Voraussichtliche Aufstellung: Babic (Egner) - Zielke, Prgomet, Milla Nava, Hert, Maiberger - Bindner, Vollmann, Flohrs - Cazorla, Özdemir