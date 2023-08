Nach bitterer 0:4-Pleite steckt FC Ismaning im Abstiegskampf

Von: Nico Bauer

So sehr sie sich auch anstrengten, letzten konnten die Fußballer des FC Ismaning – hier Peter Schädler (l.) und Clemens Kubina (r.) – den 1. FC Sonthofen nicht stoppen: Das Bayernliga-Heimspiel ging 0:4 verloren. © Dieter Michalek

Gegen Aufsteiger Sonthofen blamiert der FC Ismaning sich im zweiten Durchgang, verliert das Freitagabendspiel 0:4 und landet nun im Abstiegskampf der Bayernliga Süd.

Ismaning – Wer in der Tabelle unten steht, der wird vom Glück nicht verfolgt. In solchen Phasen ist jeder kleine Schritt harte Arbeit – und das war für den FC Ismaning im Bayernliga-Heimspiel gegen Aufsteiger 1. FC Sonthofen nicht anders. Eine Halbzeit war man der eigenen Führung nahe – und dann wurden die Ismaninger Kicker mit 0:4 (0:0) böse abgeschossen von einem wahrlich nicht übermächtigen Gegner.

Die Sonthofener machten in der Vorwoche mit dem 4:3 gegen Garching einen Sprung nach vorne, werden aber wohl bis zum Saisonende im unteren Tabellendrittel stehen. Das gab diesem Heimspiel eine besondere Note und Brisanz. Es duellierten sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe, von denen der FC Ismaning definitiv die besseren Chancen hatte. „Eigentlich muss es doch schon 2:0 für uns stehen“, resümierte FCI-Präsident Emanuel Eisenreich nach 45 Minuten.

Ab der 20. Minute machten die Ismaninger vieles richtig und hielten den Gast fern vom eigenen Strafraum. Vorne kamen die Blau-Weißen immer wieder zu Abschlüssen, aber in schlechten Phasen geht eben nichts von alleine. Bezeichnend war eine Doppelchance in der 42. Minute, als sich erst Daniel Gaedke per Kopf und dann Clemens Kubina mit dem Fuß versuchten. Zweimal parierte der Torwart der Allgäuer herausragend. Das war bei einer Handvoll Torschüsse die beste Möglichkeit, und der eine oder andere Fan sah den Ball schon im Tor.

Zur Pause ahnte niemand, wie schlimm der Fußballabend an der Leuchtenbergstraße noch werden sollte. Nach dem Seitenwechsel kamen die Sonthofener mutig aus der Kabine und gaben direkt einen ersten Warnschuss ab. Der zweite Versuch brachte dann den Führungstreffer für die Gäste. Nach einer Ecke zog Markus Notz volley ab – gegen den Schuss war gar kein Kraut gewachsen.

Und es war spürbar, dass dieser Schuss nicht nur ins Tor, sondern auch ins Ismaninger Fußballherz traf. Die zweite Hälfte war mämlich ein böser Rückschritt bei den fußballerischen Grundtugenden. Die Ismaninger, die oft sehr brav auftraten, verloren Zweikämpfe und hielten nicht dagegen wie eine Mannschaft, die wütend nach dem Rückstand wieder alles richten will. Nach gut einer Stunde fiel dann der zweite Treffer des Aufsteigers – und damit war in diesem Fall eigentlich alles geklärt. Die Niederlage wurde mit dem 0:4 noch richtig böse, und nun kann man nicht mehr von einem schlechten Start der Ismaninger sprechen: Nach dieser am Ende peinlichen Pleite befindet sich der FCI im Abstiegskampf.

FC Ismaning - 1. FC Sonthofen 0:4 (0:0).

FCI: Hartmann - Bucher, Wild, Krizanac, Kubina (46. Jobst) - Weber (76. Tetik), Rohrhirsch (59. Hofmann), Yamashita (70. Liuzza), Nishikawa - Schädler (60. Özbek), Gaedke.

Tore: 0:1 Notz (48.), 0:2 Methfessel (64.), 0:3 Haug (72.), 0:4 Özden (82.).

Schiedsrichter: Johannes Wagner (DJK Ingolstadt).

Zuschauer: 130.