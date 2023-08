Nach zig erfolglosen Versuchen trifft SV Heimstetten doch noch

Von: Nico Bauer

Jubel im Sportpark: Nach einem munteren Scheibenschießen ohne Erfolg gab es am Ende doch noch den verdienten Lohn in der Fußball-Bayernliga Süd. Mit einer bärenstarken Leistung fertigte der SV Heimstetten den TSV Rain 3:0 (0:0) ab – und die Gäste waren mit dem Resultat noch richtig gut bedient.

Heimstetten - Die beiden Absteiger aus der Regionalliga trafen sich im schmucken Sportpark zuletzt im März, und damals hatte Heimstetten mit 2:1 das bessere Ende für sich. Diesmal hätte es eigentlich schon 5:2 zur Halbzeit stehen müssen. Einziger Haken: Auf der Anzeigetafel stand 0:0 – und das war kein Witz. Heimstetten machte richtig Tempo, investierte viel, aber heraus kam nullkommanull. Die Gastgeber mussten dich zur Pause vorwerfen, dass aus einer Vielzahl von Standards wenig herauskam, aber dafür hatte man aus dem Spiel heraus eine Vielzahl an Chancen. Teilweise gab es Scheibenschießen mit zwei bis drei Abschlüssen in Serie.

Allerdings hatte der SVH hinten auch dreimal Dusel, vor allem einmal bei der Gerade-noch-so Linienklärung. Über die Spieldauer hätte Heimstetten deutlich führen müssen, aber die Konter von Rain waren brandgefährlich. Und doch war das Spektakel torlos zur Pause.

Die Geduld der Heimstettener war durchaus beachtlich, weil andere Mannschaften an so einem Spielverlauf zumindest verzweifelt wären, vielleicht sogar zerbrochen. Der SVH machte weiter und bekam dann seinen Doppelschlag zur höchst verdienten Führung. Daniel Steimel in der 57. und Kubilay Calik in der 63. Minuten kamen frei zum Abschluss und entschieden die Partie zugunsten der Heimmannschaft.

Rain hatte nicht mehr die Kraft, um noch einmal ins Spiel zurückzukommen. Nach der Pause hatten die Gäste dann auch keine gefährlichen Konter mehr. Heimstetten konnte das Risiko mit der Führung im Rücken auch etwas minimieren. Und nach einer Flanke mit drei Abschlüssen konnte Maximilian Gurschke noch das 3:0 machen. Das war dann schon symbolisch, denn in der ersten Hälfte wäre der Ball in so einer turbulenten Situation nicht reingegangen.

SV Heimstetten - TSV Rain 3:0 (0:0).

SVH: Riedmüller, Brogan, Celik, Vnuk, Steimel, Kehl, Riglewski, Müller (86. Mitin), Hoppe, Gurschke, Heise (72. Nollenberger).

Tore: 1:0 Steimel (57.), 2:0 Celik (63.), 3:0 Gurschke (77.).

Schiedsrichter: Andreas Egner (Bodenmais).

Zuschauer: 200.