Reifeprüfung für den FC Ismaning

Von: Nico Bauer

Teilen

Daniel Gaedke ist mit acht Treffern in sieben Spielen Top-Torjäger der Bayernliga Süd. © Fupa

Im Bayernliga-Heimspiel gegen den SV Kirchanschöring muss Tabellenführer FC Ismaning seine fußballerische Klasse beweisen.

Ismaning – Mijo Stijepic ist bescheiden, demütig und ein harter Arbeiter. Deshalb ist es logisch, dass er mit Verweisen auf drei punktgleiche Mannschaften an der Spitze und die bedingte Aussagekraft des Tableaus („Erst nach zehn Spieltagen schaue ich auf die Tabelle“) alles etwas herunterredet. Und doch ist der FC Ismaning vor dem Heimspiel gegen den SV Kirchanschöring (Samstag, 15 Uhr) eine würdige Nummer eins der Liga.

Derzeit befinden sich sieben Mannschaften binnen drei Punkten beisammen mit der Option, in naher Zukunft selbst die Eins werden zu können. Auch der nächste Gegner Kirchanschöring ist zwei Punkte hinter Ismaning Teil dieser Elite.

Und doch sprechen die Zahlen für Ismaning. Mit 17 Toren hat man mehr als alle anderen getroffen, und sechs Gegentore sind der drittbeste Wert der Liga. Tormaschine Daniel Gaedke steht mit acht Toren in sieben Spielen zusammen mit dem Liga-Superstar Sascha Mölders zusammen an der Spitze der Torschützenliste, und sechs verschiedene Torschützen toppen die insgesamt fünf erzielten Treffer des Nachbarn Garching.

Bei Torjägerkönig Daniel Gaedke stellt sich die Frage, ob der als Joker effektiver ist als in der Startelf. „Daniel funktioniert auch von Beginn an“, sagt sein Trainer Mijo Stijepic. Er hat aber auch im Kopf gespeichert, dass er seinen Sturmführer bei der bisher einzigen Niederlage (1:2 gegen 1860 II) in der zweiten Halbzeit auswechseln musste und dann ein Bruch im Spiel war. Es scheint gut möglich, dass andere Angreifer Kirchanschöring erst müde laufen sollen.

Die Mannschaft aus Ostbayern war in der vergangenen Saison bis zuletzt im Rennen um den zweiten Platz und auch heuer erwartet Stijepic, dass der Gegner eine ähnliche Rolle wieder spielen kann. „Das wird eine harte Aufgabe“, sagt der Trainer bei der Analyse der kompakten Kirchanschöringer, die so oft wie keine andere Mannschaft mit einem Tor Unterschied gewinnen, vornehmlich mit 1:0. Für den FCI wird die harte Nuss eine Reifeprüfung.

Weiterhin haben die Ismaninger die volle Kapelle an Bord und können nicht einmal alle einsatzbereiten Kicker auf den Spielberichtsbogen schreiben. Tabellenführer FC Ismaning hat die stärkste Bank der Bayernliga, und die motiviert der Trainer mit einem Vergleich zur nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA: „Dort ist es nicht wichtig, wer anfängt, sondern wer am Schluss in der Crunchtime auf dem Feld steht.“ (nb)

FC Ismaning: Radic - Mittermaier, Jobst, Roth, Krizanac - Hofmann, Weber, Lommer, Yilmaz, Nishikawa - Kollmann (Gaedke).