Reise des FC Ismaning geht ins Ungewisse

Fußball - Bayernliga-Relegation

von Nico Bauer schließen

Die Reise geht 150 Kilometer nach Norden und damit fußballerisch für den Bayernligisten FC Ismaning ins Ungewisse. Heute in Nürnberg (18.30 Uhr, Sportanlage Wohlauerstraße 16) wartet der Landesliga-Zweite 1. SC Feucht im Relegationshinspiel. Das Duell bekommt eine besondere Note, weil keiner viel vom anderen weiß.

Ismaning – Feucht hat das letzte Heimspiel nicht im eigenen Stadion ausgetragen, was für den Ismaninger Trainer Mijo Stijepic das Problem brachte, dass es kein Video gibt. Er konnte aber dennoch einige Spiele des Kontrahenten sehen, der mit 80 Punkten nur mit einem Zähler hinter Bamberg Zweiter wurde. Stijepic sah einen starken Kontrahenten: „Ich habe eine Mannschaft gesehen, die Fußball spielen will. Feucht hat in allen Mannschaftsteilen sehr erfahrene Leute und offensiv gute Spieler.“ Der überwiegende Teil der Mannschaft wurde bei den Profivereinen 1. FC Nürnberg und SpVgg Greuther Fürth ausgebildet.

Stijepic möchte den Gegner auch gar nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern schaut sehr auf seine Mannschaft. „Wenn meine Jungs ihre Leistung komplett abrufen, dann bin ich für die Relegation sehr optimistisch“, sagt der Ismaninger Trainer. Er macht aber auch deutlich, dass der Viertletzte der Bayernliga Süd gegenüber den letzten Spielen zulegen muss: „Wir müssen zusammenspielen mit dem Ball und vor allem auch gegen den Ball.“ Das Defensivverhalten stimmte zuletzt nicht und das zeigt sich auch in den acht Gegentoren bei drei verlorenen Ligaspielen.

Mijo Stijepic hofft, dass er mit Nils Ehret seinen Abwehrchef wieder auf den Platz bekommt. Er fehlte zuletzt mit einem Nasenbeinbruch und nun ist die Frage, ob Ehret rechtzeitig eine Maske bekommt für das Spiel in Nürnberg. Sollte es klappen, wird er spielen. Der Ismaninger Trainer lässt sich sonst aber für die Aufstellung alle Optionen offen. Für ihn ist es auch nicht klar, dass die Routiniers den Vorrang bekommen.

Mit dem ersten Spiel auswärts stellt sich auch die Frage, welche Resultate passabel und welche gut sind für das Rückspiel am Samstag um 17 Uhr in Ismaning. „In Hankofen haben wir taktisch gespielt und das ging in die Hose“, sagt Mijo Stijepic. Deshalb werden die Ismaninger diesmal wohl offensiver auftreten und selbst die Entscheidung suchen. Wichtig ist dem Ismaninger Trainer auch das Auswärtstor, für das er mehrere Optionen hat. Zuletzt stürmte Angelo Hauk statt Robin Volland. Bis auf den in beiden Relegationsspielen gesperrten Dominik Hofmann stehen alle Stammkräfte zur Verfügung.

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz – Killer, Ehret (Neuber), Kubina (Tomasevic), Siedlitzki – Lopes, Weber – Siebald, Fischer, Ring (Volland) – Hauk.