VfR Garching zeigt seine wahre Stärke

Der VfR Garching bleibt in der Fußball-Bayernliga Süd. In der Relegation gewinnt der VfR alle vier Spiele - zum Abschluss 3:0 gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf.

Garching – 360 Minuten, vier Siege, 11:3 Tore. Der VfR Garching hat in der Nachspielzeit der Saison ein weiteres Jahr Bayernliga gebucht. Auch im Rückspiel war man beim 3:0 (2:0)-Heimsieg zwei Nummern zu groß für den Landesliga-Zweiten SV Schwandorf-Ettmannsdorf.

In der vorherigen Runde machten die Garchinger noch den Fehler, sich mit Ballgeschiebe wie bei einer von José Mourinho trainierten Mannschaft selbst in die Bredouille zu bringen. Diesmal, im letzten der vier Relegationsspiele, ging der VfR die Sache offensiv an und legte nach dem 2:0-Auswärtssieg zwei weitere Tore in den ersten 20 Minuten nach. Damit hatte sich dann auch das befürchtete Auswärtsspiel im eigenen Stadion erledigt. Ettmannsdorf war schlicht und einfach chancenlos.

In der 10. Minute vollendete Marc Sodji eine feine Kombination über die Stationen Tambo und Rohrhirsch zum 1:0. Der zweite Treffer gehörte ihm zu 60 Prozent, weil Sodji nach einem Vollsprint über den halben Platz den wieder aus dem Urlaub eingeflogenen Torwart Wolfgang Hesl außerhalb des Strafraums stellte. Der Ex-Profi verlor ziemlich dilettantisch den Ball, und nach dem Querpass traf Yazid Tambo das fast leere Tor, weil dem Verteidiger auf der Linie ein Stockfehler unterlief. Diese Szene zeigte ziemlich deutlich, wie weit die bemühten Ettmannsdorfer von der Bayernliga entfernt sind.

Beim Gesamtstand von 4:0 stellte sich entspannte Sommerstimmung im Seestadion ein, und die Gäste aus der Oberpfalz waren angesichts von einem knappen Dutzend Garchinger Großchancen mit dem 2:0 zur Pause mehr als gut bedient. Normal hätte es 4:0 oder 5:0 stehen müssen. Wenn die Garchinger Angreifer Yazid Tambo und der in den Relegationsspielen unfassbar starke Marc Sodji aufzogen, dann musste man Mitleid haben mit den überforderten Verteidigern des Gegners.

Nach der Pause ging alles so weiter wie in Durchgang eins. Garching dominierte nach Belieben und ließ das eine oder andere Brett liegen. Wolfgang Hesl im Tor der Gäste verhinderte mit starken Paraden ein Desaster am Rande der Zweistelligkeit. Nach einer feinen Kombination machte Yazid Tambo das 3:0 (62.) für den Fall, dass noch Fragen offen waren. Für den SV Schwandorf-Ettmannsdorf hätte das Ergebnis noch viel schlimmer kommen können.

Garching bleibt in der Bayernliga und hatte letztlich Glück mit der Versetzung in die Relegationsgruppe Mitte. Dort kam zu den sportlich machbaren Kontrahenten aber auch ein VfR Garching, der eine Klasse besser als in weiten Teilen der Saison auftrat.

VfR Garching - SV Schwandorf-Ettmannsdorf 3:0 (2:0).

VfR: Bals - Kehl (66. Ljubicic), Hofmaier, Wanzeck, Radau - Niebauer (85. Perkuhn), Wimmer - Rohrhirsch (62. Reich), Djeukam - Tambo (66. Vochatzer), Sodji (62. Gertsmann).

Tore: 1:0 Sodji (10.), 2:0 Tambo (20.), 3:0 Tambo (62.).

Schiedsrichter: Jürgen Steckermeier (Kläham).

Zuschauer: 435.

„Das war mein letztes Spiel in der ersten Mannschaft“: Kapitän Mike Niebauer macht Schluss

In der 85. Minute ging der Kapitän – und er ging für immer. Als Mike Niebauer zur Tribüne winkte und dann die Bank abklatschte, war klar, dass es ein besonderer Moment war. Der Kapitän machte nach dem letzten Spiel seinen Rücktritt öffentlich. Mike Niebauer wechselt in die zweite Mannschaft und wird die zusammen mit Niko Salassidis trainieren.



„Ja, das war mein letztes Spiel in der ersten Mannschaft“, sagte die Nummer 17 des VfR. Und er schob nach, „dass ich viel um die Ohren habe. Dabei ist es wichtig, sich auf eine Sache zu konzentrieren.“ Im Fall von Mike Niebauer ist das die berufliche Entwicklung.



Nachdem Bruder Dennis in der zweiten Mannschaft nun komplett mit dem Fußballspielen aufgehört hat, ist Mike mit einem Jahr Verspätung der Nachfolger. „Wir wollen ordentlichen Fußball spielen“, sagt er mit Blick auf die in der Relegation in die Kreisklasse abgestiegene Reserve-Mannschaft. „Wir haben von der ersten Minute an gezeigt, dass wir nichts anbrennen lassen wollen“, sagte Mike Niebauer später, „das in der Relegation war der stärkste VfR der ganzen Saison.“ Und er schob selbstkritisch nach, „dass wir nicht in die Relegation hätten gehen müssen, wenn wir immer so gespielt hätten.“



Der Kapitän stellte stolz fest, dass man sehr fokussiert in die vier gewonnenen Relegationsspiele gegangen sei. Trainer Nico Basta war ebenso glücklich: „Wir hatten uns auf einen harten Kampf eingestellt und wenn es dann spielerisch auch noch so gut funktioniert, ist das umso schöner.“ Zudem habe man die Warnung aus der ersten Relegationsrunde verstanden, als es nach einem souveränen Auswärtssieg zu Hause noch einmal unnötig eng wurde. „Unser Sieg war kein Glück“, betont Basta, „wir haben uns sehr viele hochkarätige Chancen erspielt“.



Zudem ist es auch ein Erfolg für den Trainer, weil er mit Marc Sodji den besten Mann der beiden Schwandorf-Duelle entdeckt und in der U19 entwickelt hat. Basta weiß, dass er mit dem Stürmer-Juwel noch viel Arbeit hat: „Er hat sehr viel Potenzial, muss aber seine Schwankungen abstellen. Im Heimspiel gegen Großschwarzelohe habe ich ihn in der 51. Minute eingewechselt und musste ihn in der 82. Minute wieder auswechseln, weil er nicht nach hinten mitgearbeitet hat. So etwas muss ein junger Spieler auch erst einmal verdauen.“ Die Reaktion gegen Ettmannsdorf war maximal gut. NICO BAUER