SVP-Manager Theo Liedl macht Schluss

Über 25 Jahre, davon 14 als Manager, war Theo Liedl dem SV Pullach eng verbunden. Nun geht diese Ära zu Ende - zum Saisonende hört der 55-Jährige auf.

Pullach–Der SV Pullach muss künftig auf Theo Liedl verzichten. „Ich höre zum Saisonende auf“, gab der langjährige Macher des Fußball-Bayernligisten jetzt offiziell am Rande des Heimspiels gegen Kirchanschöring bekannt. Eine Riesenüberraschung ist das nicht, denn in Münchens Amateurfußballszene war schon darüber spekuliert worden, seit Trainer Frank Schmöller Anfang Dezember seinen Abschied von der Gistlstraße nach der laufenden Spielzeit angekündigt hatte. Näher will sich Liedl, der dem SVP seit gut einem Vierteljahrhundert verbunden ist, zunächst als Spieler, dann als Trainer und in den vergangenen 14 Jahren als Manager, erst nach der Saison zu seinem Rücktritt äußern. Im Moment stellt der 55-Jährige die sportliche Arbeit in den Vordergrund: „Das große Ziel von uns allen ist, Vizemeister zu werden. So will ich abtreten.“

Ein Nachfolger steht bereits fest: Robert Bäumel, ein Mann aus dem Verein, der den SVP beispielsweise schon auf den Ligatagungen vertrat, und dem Liedl die Aufgabe bedenkenlos zutraut, was möglicherweise auch dazu beigetragen hat, den jetzigen Zeitpunkt für den Abschied zu wählen. „Er hat große Ambitionen, dass er das schafft und er ist ein anständiger, normaler Mensch.“ Beide haben bereits in der Winterpause in gemeinsamer Absprache die Trainerfrage geregelt. Wie bereits bekannt, wird der zurzeit verletzte Abwehrchef Alexander Benede als Spielertrainer die Mannschaft übernehmen.

Den im Sommer ebenfalls scheidenden Schmöller traf Liedls Ankündigung nicht unerwartet: „Ich wusste von der Entscheidung ja schon lange. Wir haben es ein bisschen von uns gegenseitig abhängig gemacht. Wer sich da zuerst entschieden hat, weiß ich gar nicht mehr“, erzählt der 52-Jährige, der Liedls Rolle als Vater des Raben-Erfolgs hervorhebt: „Ich denke, Theo hat mehr als genug für den Verein getan und ich glaube, dass er sicher auch weiter beratend zur Verfügung steht. Aber natürlich geht da eine Ära zu Ende. Alles, was der SV Pullach heute ist, wo er steht, hat er Theo zu verdanken.“