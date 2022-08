FC Deisenhofen kehrt in die Erfolgsspur zurück

Von: Umberto Savignano

Ab durch die Mitte: Der Deisenhofner Nico Karger (im blauen Dress) setzt sich hier gegen zwei Hallbergmooser durch. © Christian Riedel

Nach zwei Niederlagen in der Bayernliga Süd zeigen die Fußballer des FC Deisenhofen einen selbstbewussten Auftritt beim 2:0-Sieg in Hallbergmoos.

Deisenhofen – Der FC Deisenhofen ist zurück in der Erfolgsspur der Fußball-Bayernliga Süd: Die Blauhemden gewannen am Donnerstagabend beim VfB Hallbergmoos mit 2:0 (1:0).

Den Deisenhofnern waren zunächst keine Nachwirkungen der jüngsten beiden Niederlagen anzumerken, sie begannen sehr selbstbewusst und gingen auch schnell in Führung, wobei die Hausherren kräftig mithalfen: Der unbedrängte Hallbergmooser Johannes Petschner spielte aus der rechten Verteidigerposition zurück zu seinem Torwart Martin Dinkel. Eigentlich roch es dabei überhaupt nicht nach Gefahr, doch Michael Bachhuber hat in dieser Hinsicht wohl ein besonderes feines Näschen: Er spurtete so energisch in Richtung Ball, dass Dinkel kurz erschrocken stehenblieb. So kam es zum für Bachhuber erfolgreichen Pressschlag, anschließend musste er nur mehr ins leere Tor einschieben (4.).

Der FCD blieb am Drücker und hätte nach einer Hereingabe von Nikolaos Gkasimpagiazov den Vorsprung fast erhöht: Der abgefälschte Ball ging an den Pfosten, dann griff Dinkel gerade noch auf der Linie vor dem heranstürmenden Tobias Rembeck zu (9.). Auch Maxime Schneiker hatte noch eine gute Einschusschance (13., drüber), in einigen weiteren Situationen fehlte es an der Präzision beim letzten Pass, etwa, als Bachhubers Zuspiel gegen nur noch einen Verteidiger seinen Mit-Angreifer Nico Karger nicht erreichte.

Die Hallbergmooser hingegen kamen nur selten in die Nähe des Deisenhofner Strafraums und hatten dementsprechend bei Distanzschüssen von Petschner (29.) und Simon Werner (32.) noch die größte Torannäherung zu verzeichnen. Wirklich gefährlich war aber auch das nicht.

So ging der FCD mit der hoch verdienten 1:0-Führung in die Pause, in der Thomas Werth angesichts des knappen Spielstands allerdings warnte: „Du musst dich belohnen und die Chancen nutzen. Wir hatten einige Bretter. Gleichzeitig müssen wir hinten aufpassen, denn Hallbergmoos kontert schnell.“ Mit der Herangehensweise der Mannschaft war der FCD-Manager grundsätzlich einverstanden: „Wir sind wieder frisch. Diese Woche haben wir nur einmal trainiert, das hat uns gut getan.“

Das sah man auch beim 0:2 durch Karger nach einem schönen Spielzug und ganz starker Rembeck-Vorarbeit (51.). Der Rest war Formsache, erst recht nach Rot für VfB-Spielertrainer Matthias Strohmaier, der Bachhuber an der Mittellinie von hinten zu Boden beförderte. „Das kann man sich sparen“, schimpfte Werth, der ansonsten zufrieden war: „Ein verdienter Sieg. Wir hätten es nur früher entscheiden müssen.“ (um)

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker (74. Sagner), Nickl, Köber, Vodermeier, Rembeck, Dittrich (85. Förtch), Finster (85. Jost), Gkasimpagiazov, Bachhuber (75. Kopp), Karger

Tore: 0:1 Bachhuber (4.), 0:2 Karger (51.)

Rote Karte für Strohmaier (Hallbergmoos/74., grobes Foulspiel)