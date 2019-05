Fußball - Bayernliga Süd

von Nico Bauer schließen

Wenn in der Relegation das höherklassige Team gewinnt, dann bleiben oft die großen Emotionen aus. Dann gibt es ein Abklatschen einen Stoßseufzer und Erleichterung, dass der Abstiegskampf zu Ende ist. Beim FC Ismaning war das ganz anders.

Ismaning – Als man mit am Ende acht Spielern gegen elf das 1:1 und damit die Bayernliga-Zughörigkeit verteidigt hatte, herrschte ein Stück weit die ausgelassene Stimmung einer Aufstiegsmannschaft. Und auch die Schalke-Fangesänge waren keine Ironie, sondern die Ehrerweisung an Trainer Mijo Stijepic, der Fan von Schalke und Barcelona ist.

Die Mannschaft feierte den Trainer, der einst als Spieler der Liebling der Fans war und nun der Hoffnungsträger ist, dass aus einem Kader mit viel Potenzial nun auch eine Mannschaft wird, die in der Bayernliga ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte hat. „Ich hoffe, dass Mijo Stijepic die Ismaninger Krankheit beseitigen kann“, sagt der Sportliche Leiter Florian Hahn. Er meint damit die in der vergangenen Saison nahezu nicht vorhandene Konstanz im Team und nach guten Phasen die immer schnell aufkommende Selbstzufriedenheit. Das war dann auch der Grund dafür, dass Ismaning überhaupt die Schlachten gegen Feucht absolvieren musste.

„Ich habe jetzt die ganze Palette des Trainergeschäfts in einer Saison erlebt“, sagt Stijepic, „und vor allem bin ich jetzt zehn Jahre älter geworden.“ Nach dem Trainerwechsel kurz vor der Winterpause war es durchaus mutig, mit einem Trainerneuling den Abstiegskampf anzugehen. Als die Mannschaft den Coach zum Saisonende wie einen Aufstiegstrainer in die Luft warf, war deutlich zu sehen, dass Stijepic sich durchgesetzt hat.

Durchsetzungsvermögen war auch das Stichwort für Angelo Hauk, der in Ismaning in Mittelfeld und Sturm so ziemlich alles einmal spielte und am Ende ein unfassbares Tor machte mit der Grätsche am eigenen Strafraum, dem Vollsprint und einem megacoolen Abschluss nach dem Pass von Manuel Ring. „Das war sicher eines meiner schönsten Tore“, sagt der Mann, der in seiner Karriere schon so viele Tore geschossen hat. Vor allem war er wieder mit sich im Reinen: „Als ich in der ersten Halbzeit den Pfosten getroffen hatte, sagte ich mir: Du kriegst noch eine Chance.“

Zu gerne würden die Ismaninger sehen, dass Hauk noch ganz viele Chancen in der neuen Saison im Ismaninger Trikot bekommt. Der Stürmer, der den Großteil der Saison auf der linken Außenbahn spielte, sagte, dass er nun noch überlegen werde, wie es weitergeht. Die Fußballer des FC Ismaning sind schon weit mit der Personalplanung und geht nun nach dem Klassenerhalt vorrangig die Personalie Hauk an. Spieler dieser Art sind selten im Fußball. Mijo Stijepic war als Spieler auch so einer und deshalb wird er nun auch so gefeiert.