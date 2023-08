„Die Chemie stimmt, der Flow ist da“

Von: Patrik Stäbler

Das ist eine offensivstarke Mannschaft, die viele Tore schießt. Dafür ist sie in der Defensive auch mal anfällig. Roman Langer über den nächsten Gegner © Robert Brouczek

In der Bayernliga ist Regionalliga-Absteiger SV Heimstetten bisher im Soll. Was noch fehlt: ein Auswärtssieg. Vielleicht gelingt der im Allgäu?

Heimstetten - Das Heimduell gegen den SV Kirchanschöring war längst vorbei, und die Fußballer des SV Heimstetten hatten ihren 3:1-Sieg ausgiebig bejubelt, als Trainer Roman Langer weit nach dem Schlusspfiff noch einmal hinunter zu seinen Kickern in die Kabine schaute. „Ich dachte eigentlich, die sind alle längst weg“, berichtet der Coach. „Aber die Hälfte der Jungs saß immer noch zusammen und hat gefeiert.“

Für Langer ist dies ein Fingerzeig, „dass es in der Mannschaft passt, dass die Chemie stimmt, dass der Flow da ist“. Was nicht ganz selbstverständlich ist, schließlich hat der SVH nach dem Abstieg aus der Regionalliga im Sommer nahezu den halben Kader ausgetauscht. Auch mit Blick auf den personellen Aderlass mit 13 Abgängen gibt sich der Trainer vor dem Auswärtsspiel seiner Elf beim FC Sonthofen am Samstag um 16 Uhr betont zufrieden mit der bisherigen Saison: „Wir sind im Soll“, sagt der 33-Jährige mit Blick auf elf Punkte aus sechs Spielen.

Eines freilich fehlt seinen Heimstettnern noch – nämlich ein Sieg in der Fremde. Der soll nun beim Aufsteiger aus Sonthofen geholt werden, wo das Ziel ganz klar drei Punkte sind, wie Langer betont. Wobei der Gegner aus dem Allgäu gut drauf ist: Zuletzt besiegte der Liganeuling sowohl Ismaning (4:0) als auch Garching (4:3). „Das ist eine offensivstarke Mannschaft, die viele Tore schießt“, weiß Langer. „Dafür ist sie in der Defensive auch mal anfällig.“

Genau das wollen die SVH-Kicker nutzen, deren Bilanz bisher genau andersrum ausfällt: Mit sechs Gegentoren stellt der Absteiger ligaweit eine der besten Abwehrreihen, in der Offensive hingegen ist die Ausbeute mit neun Treffern bisher noch vergleichsweise mau. Immerhin schon viermal ins Schwarze getroffen hat dabei Kubilay Celik. Allerdings profitiere der Neuzugang auch durch die Arbeit seiner Nebenleute.

Dieses Offensivtrio dürfte auch in Sonthofen in der Anfangs-Elf auflaufen. Nicht zur Verfügung stehen dagegen Valentin Micheli und Daniel Steimel, die beide noch an Blessuren laborieren. Von ihren Verletzungen zurückgekehrt sind derweil Reza Sakhi Zada, Moritz Heigl, Simon Werner und Mert Yildiz. Inwiefern sie am Samstag schon wieder im Kader stehen, wird sich laut Langer kurzfristig entscheiden.

Voraussichtlich Aufstellung: Riedmüller, Gurschke, Rosina, Brogan, Kehl, Hoppe, Manole, Vnuk, Müller, Celik, Riglewski.