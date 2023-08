SV Heimstetten muss in Abwehr jonglieren

Von: Patrik Stäbler

Mit Knieproblemen kämpft Valentin Micheli vom Bayernligisten SV Heimstetten. Foto: Robert Brouczek © Robert Brouczek

Verletzungen und Sperren führen dazu, dass der SV Heimstetten im Bayernliga-Heimspiel gegen Rain seine Abwehr umbauen muss.

Heimstetten – Die vergangenen Tage werden sich für Roman Langer wie ein unschönes Déjà-vu angefühlt haben. Nicht nur, dass der Trainer des Bayernligisten SV Heimstetten am Samstag beim 1:4 gegen Schwaben Augsburg mit ansehen musste, wie seine Elf durch individuelle Patzer den Gegner zum Toreschießen einlud. Sondern obendrein ist Langer vor dem Heimduell am Dienstag um 18. 30 Uhr gegen den TSV Rain auch gezwungen, seine Abwehr umbauen – wegen Verletzungen und Sperren.

Diese Kombination ist dem Coach aus der Vorsaison wohl bekannt. Seinerzeit suchte den SVH ein fast unheimliches Verletzungspech heim. Und als wäre das nicht genug, kassierten die Heimstettner zahllose Platzverweise und überboten sich bisweilen im Fabrizieren von individuellen Schnitzern. All dies hatte letztlich zur Folge, dass der Klassenerhalt in der Regionalliga verpasst wurde.

Eine Spielklasse tiefer sollte sich das ändern. Doch zumindest in puncto Verletzungspech knüpft der SVH nahtlos an die Vorsaison an. So haben sich Abwehrchef Fabio Sabbagh, Youngster Sebastian Schmitt sowie die Neuzugänge Simon Werner und Moritz Heigl allesamt mit verschiedenen Blessuren verabschiedet. Dazu kämpft Mittelfeldlenker Valentin Micheli mit Knieproblemen, und Innenverteidiger Sebastian Rosina ist nach seiner Roten Karte in Augsburg gesperrt. Für ihn wird am Dienstag voraussichtlich Neuzugang Maximilian Gurschke in der Anfangsformation stehen.

Mit einem Sieg, einem Remis und zuletzt einer Niederlage hat Heimstetten einen durchwachsenen Start hingelegt. Etwas besser schlug sich bisher der Mitabsteiger aus Rain, der sieben Punkte aus vier Spielen gesammelt hat. In Garching konnte die Mannschaft von Coach Tjark Dannemann mit 2:0 gewinnen; beim FC Ismaning hingegen kam sie zuletzt nicht über ein 1:1 hinaus.

„Im Vergleich zur vergangenen Saison hat Rain das eine relativ neue Mannschaft und einen neuen Trainer“, weiß Roman Langer – was freilich ebenso auf seinen SVH zu trifft.

Voraussichtlich Aufstellung: Riedmüller, Gurschke, Hoppe, Kehl, Brogan, Burke, Micheli, Steimel, Müller, Celik, Riglewski.