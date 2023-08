SV Heimstetten trotzt Tabellenführer ein 1:1-Remis ab

FUSSBALL BAYERNLIGA - Tor von Maximilian Gurschke sorgt für den Punktgewinn beim SV Erlbach

Von Nico Bauer schließen

Der SV Erlbach ist das Team der Stunde in der Fußball-Bayernliga Süd und obendrein zu Hause eine ziemliche Macht. Das alles war dem SV Heimstetten ziemlich egal. Mutig und engagiert erkämpfte sich der SVH ein 1:1 (0:0) bei der Dienstreise nach Ostbayern.

Heimstetten - Beim bockstarken 3:0 gegen den TSV Rain am Dienstag haben die Heimstettener jede Menge Selbstvertrauen gesammelt und liefen mit entsprechend breiter Brust auch in Erlbach auf. In diesem Stadion, in dem Gastmannschaften immer wieder das Zittern bekommen, spielte in der ersten Halbzeit nur der SVH. Torwart Maximilian Riedmüller langweilte sich eine Dreiviertelstunde, weil seine Vorderleute Erlbach komplett im Griff hatten und nur Lösungen am gegnerischen Strafraum suchten.

Nach einer Viertelstunde hatte Filip Vnuk einen guten Abschluss, aber der Ball ging einen Meter am langen Eck vorbei. Weitere Angriffe sahen zwar nett aus, aber zum Abschluss fehlten der letzte Pass oder die gelungene Flanke. Für den mutigen Auftritt war der Ertrag zu wenig.

Und dann wurde es ganz bitter. Nach Wiederanpfiff waren gerade einmal drei Minuten gespielt – und die in der ersten Hälfte quasi nicht an der Partie teilnehmenden Gastgeber erkickten sich mit drei Kurzpässen die erste Chance, Sebastian Hager schloss locker ab.

Das war ein Wirkungstreffer für Hoaschdeng. Die Heimstettener brauchten ein paar Minuten, um sich zu sammeln und wieder in die Spur zu finden. Dann aber wehrte sich der Gast gegen die Niederlage, wobei sich nun ein völlig offenes Spiel ergab. Erlbach hatte Konterräume, Heimstetten leistete Schwerstarbeit gegen das Bollwerk.

In der Summe verdiente Heimstetten sich diesen einen Moment des puren Glücks. Die Freistoßflanke vom rechten Flügel flog mit überschaubarer Gefahr in den Fünfmeterraum, aber der Keeper ließ den Ball abprallen – dieses Geschenk ließ sich Maximilian Gurschke nicht nehmen (79.). Für Tabellenführer Erlbach war es im sechsten Saisonspiel erst der zweite Gegentreffer.

Und dann war es doch noch ganz gut, dass die Heimstettener ihren in der ersten Halbzeit so beschäftigungslosen Torwart Maximilian Riedmüller dabei hatten. Denn nun versuchte Erlbach, mit Gewalt den neuerlichen Führungstreffer zu erzwingen, und Riedmüller musste zweimal kräftig zupacken. Der Keeper bewahrte auch bei einem letzten Schuss in der 97. Minute samt Hektik und Rudelbildung kühlen Kopf. Für einen Heimsieg gegen Heimstetten haben die Erlbacher über 90 Minuten einfach so wenig getan und sich darauf verlassen, dass der Gegner schon irgendwann sich dem Tabellenführer respektvoll ergeben wird. Die Schützlinge von Roman Langer haben aber mit vier Punkten und zwei richtig guten Spielen diese Woche in die Bayernliga-Spur gefunden.

SV Erlbach - SV Heimstetten 1:1 (0:0).

SVH: Riedmüller, Brogan, Manole, Celik (90.+6 Rosina), Vnuk (71. Nollenberger), Steimel (60. Burke), Kehl (84. Heise), Riglewski, Müller, Hoppe, Gurschke.

Tore: 1:0 Hager (48.), 1:1 Gurschke (79.).

Schiedsrichter: Johannes Roth (Rain).

Zuschauer: 400.