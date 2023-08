„Wir wissen, was wir können“

Von: Nico Bauer

Ausgelassene Stimmung herrschte bei den Fans des SV Heimstetten trotz der 0:6-Pokalniederlage gegen Türkgücü München – in der Bayernliga geht es nun im Freitagabend-Spiel gegen den SV Kirchanschöring. © Dieter Michalek

Beim SV Heimstetten geht es Schlag auf Schlag, weshalb man sich mit dem erwartbaren Pokal-Aus gegen den SV Türkgücü München nicht lange aufgehalten hat. Bereits diesen Freitag (19 Uhr) empfängt Heimstetten im Sportpark den SV Kirchanschöring zum Bayernligaspiel, in dem der Aufwärtstrend der jüngsten Fußballspiele fortgesetzt werden soll.

Heimstetten - „Es war wieder einmal ganz interessant, gegen einen Regionalligisten zu spielen“, sagt Trainer Roman Langer rückblickend auf das Pokalspiel, das mit 0:6 verloren ging. Ein wirklicher Beinbruch waren Ergebnis und Ausschneiden nicht. Nach vier Spielzeiten Regionalliga hat es heuer Priorität, ein Etage tiefer in der Bayernliga Fuß zu fassen, um dann vielleicht um den Aufstieg mitspielen zu können.

Mit acht Punkten aus fünf Spielen hat Heimstetten beim Neustart zwar schon ein paar Punkte liegen gelassen, aber das macht Coach Langer nicht wirklich Sorgen. Man habe beim 3:0-Heimsieg gegen Rain wie auch beim 1:1-Unentschieden in Erlbach gute Spiele gezeigt. „Daran wollen wir anknüpfen“, sagt Langer. Er demonstriert das Heimstettener Selbstvertrauen: „Wir wissen, was wir können, und auch, was wir zuletzt gezeigt haben.“ Wenn man diese Leistungen konserviere, dass kämen Erfolge und Punkte automatisch.

Diesen Freitag ist die Wahrscheinlichkeit des ganz großen Offensivspektakels statistisch gesehen eher gering. Bezüglich der Tore treffen sich die zwei Minimalisten der Bayernliga mit den Heimstettenern (fünf Spiele, 6:5 Tore) und Kirchanschöring (sechs Spiele, 5:8 Tore). Der SVH hat mit einem Spiel weniger einen Punkt mehr gesammelt.

Heimstetten ist darauf vorbereitet, dass der für schmucklose 1:0-Siege bekannte Club aus Ostbayern defensiv sehr kompakt steht, aber nach den ersten Eindrücken der Saison nicht mehr so stark ist wie in den Vorjahren. „Wir sollten nicht zu viel auf den Gegner schauen“, sagt Roman Langer, „vor allem freuen wir uns wieder auf ein schönes Heimspiel.“

Zuletzt, gegen den Regionalliga-Mitabsteiger Rain, klappte es auch sehr gut, einen eigentlich defensiv gut geordneten Gegner ins Schwimmen zu bringen. Das müsse auch diesmal das Ziel sein, so Langer. Bei der Aufstellungsfindung gibt es aktuell ein dickes Fragezeichen mit Daniel Steimel, der im Oberschenkel Probleme hat. Das könnte ein kleiner Muskelfaserriss sein. Ansonsten hat das einsatzfähige Personal die Englische Woche mit Pokal gut überstanden.

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Brogan, Hoppe, Kehl, Müller, Riglewski, Manole (Steimel), Vnuk, Celik, Heise.