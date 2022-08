Theo Liedl springt beim SV Pullach als Trainer ein

Von: Umberto Savignano

Die Personalnot beim Fußball-Bayernligisten SV Pullach spitzt sich vor dem Freitagabend.Gastspiel in Karlsfeld weiter zu.

Pullach – Schwere Aufgabe in schweren Zeiten: An diesem Freitagabend (20 Uhr) gastiert Fußball-Landesligist SV Pullach, der momentan darum kämpft, den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren, beim Vorjahresvierten TSV Eintracht Karlsfeld.

Das große Thema beim Bayernligaabsteiger aus dem Isartal ist seit Saisonbeginn die Personalnot. Zuletzt schien sich die Situation etwas zu entspannen, doch nach Karlsfeld reisen die Pullacher mit wieder deutlich geschwächter Defensivabteilung. Spielertrainer Fabian Lamotte ist im Urlaub, Mathis Horndasch wurden in diesen Tagen vier Weisheitszähne gezogen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass er spielen kann“, so Liedl, der somit vor dem Problem steht, dass er in der Verteidigung den routinierten Coach und den Kapitän ersetzen muss. „Vielleicht laufe ich selbst noch auf“, flüchtet sich der 58-Jährige, einst ein gefürchteter Abwehrrecke, in Galgenhumor.

Ein Liedl-Comeback als Spieler ist zwar kaum vorstellbar, aber, wie üblich, wenn es erforderlich ist, übernimmt er die Leitung der Trainingseinheiten und das Coaching an diesem Wochenende. Zwar sind die Gastgeber aus Karlsfeld mit drei Siegen, einem Remis und zuletzt zwei Niederlagen durchwachsen in die Saison gestartet, doch der SVP-Macher weiß: „Das wird ganz schwer.“

Und das gelte ohnehin für die ganze Saison, da gibt sich Liedl gar keinen Illusionen hin: „Wir werden gegen den Abstieg spielen. Unsere Personaldecke ist einfach zu dünn. Wenn zwei, drei im Urlaub und noch zwei verletzt sind, und das alles sind auch noch Stammspieler, wird es eng.“

Eine Aussicht auf Neuverpflichtungen hat der Sportliche Leiter nicht, weil Talente, die sich für höhere Aufgaben empfehlen wollen, eher in die Bayernliga streben: „Das ist aussichtslos, in die Landesliga will keiner kommen.“

So bleibt die Hoffnung auf die baldige Rückkehr von einigen Rekonvaleszenten. „Wir haben ein paar Verletzte, die uns dann auch wirklich weiterhelfen könnten.“ Fürs Karlsfeld-Spiel wird sich da allerdings noch nichts tun, weshalb schon ein Punkt ein Erfolg für den SVP wäre.

SV Pullach: Krasnic - Burghard, Allmang, Belachew, Güllüoglu, Nguyen, Schmitt, Klugesherz, Marseiler, Bacher, Stapf