Plötzlich weg: Marc Sodji macht sich über Nacht aus dem Staub

Von: Nico Bauer

Hinter dem Rücken des VfR Garching hat Marc Sodji in einer Nacht-und-Nebel-Aktion seinen Wechsel zum TSV Rain ausgehandelt und vollzogen. © Dieter Michalek

Dicke Luft beim Fußball-Bayernligisten VfR Garching: Stürmer Marc Sodji, in der eigenen Jugend aufgebaut, hat sich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus dem Staub gemacht.

Garching - Es war ein Wochenende der schlechten Nachrichten. Erst verlor Fußball-Bayernligist VfR Garching mit einer zeitweise schwachen Leistung in Erlbach, und dann verschwand Stürmer Marc Sodji über Nacht: Er wechselte nach Rain – auf die nicht ganz feine Art. Deshalb gibt es im Heimspiel gegen den SV Kirchanschöring an diesem Dienstag (18.30 Uhr) zumindest eine Veränderung im Kader.

Sodji ist eine Entdeckung von VfR-Trainer Nico Basta, der ihn einst als U19-Trainer nach Garching holte und Leistungsschwankungen zwischen Bayernliga und A-Klasse demütig ertrug. Dieses Jahr sollte der schnelle Stürmer den nächsten Schritt machen und mit Konstanz zum Stammplatz kommen. Sodji schoss zwei Tore in den ersten beiden Spielen – und dann wurde es wieder schwer mit der Bodenhaftung.

Hinter dem Rücken des Vereins verhandelte er mit dem TSV Rain, weil das offenbar der Weg in die Regionalliga sein soll. Als dann alles geregelt war, machte er mit dem VfR Schluss in fragwürdigem Stil.

Große Enttäuschaung bei den Garchinger Förderern

„Ich bin menschlich schon sehr enttäuscht“, sagt Trainer Nico Basta, der Marc Sodji behutsam aufbauen wollte. Nach zwei guten Spielen in Serie hatte sich das offenbar erledigt.

Grundsätzlich ist der Abgang für die Garchinger verkraftbar, weil man im Sturm eine breite Besetzung hat. Mit Triumf Gudaci und Mates Irovic sind zwei starke Angreifer bald wieder spielbereit nach Verletzungen und werden den Konkurrenzkampf ankurbeln. Deshalb braucht es für den Angriff nun keine schnellen Nachverpflichtungen.

Gegen Kirchanschöring ist Sodji schon nicht mehr dabei, und Trainer Nico Basta überlegt eine größere Änderung. „Mein Lieblingssystem war schon immer 3-4-3“, sagt der junge Trainer, „aber ich hatte nie die Spielertypen dafür.“ Das hat sich nun geändert, weil man mit Gabriel Wanzeck, Bastian Hofmaier und Marcello Ljubicic das Personal für die Dreierkette hat. Gegen die Spitzenmannschaft aus Kirchanschöring könnte es dieses System-Experiment unter Wettkampfbedingungen erstmals geben. Trainer Nico Basta will aber vor allem eine andere Einstellung als in Erlbach sehen. Dort war die erste Halbzeit ganz schlecht, und mit noch einmal so passiven 45 Minuten hängen die Trauben sehr hoch. Im Heimspiel gilt es, aber der ersten Minute hellwach zu sein.

Voraussichtliche. Aufstellung: Bals - Wanzeck, Hofmaier, Ljubicic - Oswald, Vochatzer, Aslanidis, Appiah (Günzel) - Perkuhn, Vourtsis (Gertsmann), Gmell.