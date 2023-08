Frühe Rote Karte wirft SV Heimstetten aus der Bahn

Von: Patrik Stäbler

„Nie im Leben“, schimpft SVH-Trainer Roman Langer, sei das eine Rote Karte wert gewesen. © brouczek

Ein umstrittener Platzverweis für Sebastian Rosina bringt den SV Heimstetten im Bayernliga-Auswärtsspiel beim Schwaben Augsburg früh ins Hintertreffen.

Heimstetten – Der Minutenzeiger hat noch keine zwei Runden gedreht, als sich bereits abzeichnet, dass dies kein guter Tag für den SV Heimstetten wird – und für seinen Verteidiger Sebastian Rosina. Der Abwehrmann will im Bayernligaduell beim TSV Schwaben Augsburg einen langen Ball aufs SVH-Gehäuse nach hinten zum Torwart klären, verschätzt sich jedoch dabei und legt die Kugel dadurch einem Gegner auf den Präsentierteller.

Sieht nach 17 Mituten die Rote Karte: Sebastian Rosina. © Sven Leifer

Sekunden später zappelt das Spielgerät im Netz. Und wiederum 90 Minuten später ist eine 1:4-Pleite für Heimstetten besiegelt, von der Rosina nur einen Bruchteil als Spieler auf dem Rasen mitbekommt. Denn der Innenverteidiger kassiert bereits in der 17. Minute einen Platzverweis, den sein Trainer Roman Langer hinterher als „völlig unberechtigt“ kritisiert. „Das war nie im Leben eine Rote Karte.“ Neben der Unterzahl hätten seiner Mannschaft aber auch individuelle Schnitzer zu schaffen gemacht, hadert der Coach. „Und so wird’s einfach schwer, ein Spiel zu gewinnen.“

Tatsächlich präsentiert sich der Absteiger vor allem in der ersten Halbzeit über weite Strecken indisponiert. Nach dem frühen Gegentor sowie dem Platzverweis für Sebastian Rosina, der in den Augen der Schiedsrichterin eine Tätlichkeit begangen hat, fällt bereits in der 27. Minute das 0:2 – diesmal unter gütiger Mithilfe von SVH-Torwart Maximilian Riedmüller. Dieser habe den Ball „zu lange gehalten und dadurch vertändelt“, berichtet Roman Langer. Nutznießer ist Augsburgs Maximilian Heiß, der mit seinem Tor zugleich den Pausenstand herstellt.

Nach dem Wechsel erhöhen die Platzherren gegen eine SVH-Abwehr, die bis zu dieser Partie noch kein einziges Gegentor kassiert hat, gar auf 0:3. Wobei sich die Gäste schon zuvor in Unterzahl schwergetan haben. „In der zweiten Halbzeit hat man relativ schnell gemerkt, dass das heute nichts wird für uns“, sagt Roman Langer. Zwar kommt seine Mannschaft in der 72. Minute noch mal auf 1:3 heran durch das erste Saisontor von Neuzugang Kubilay Celik. Doch ernsthaft in Gefahr gerät der Augsburger Sieg zu keinem Zeitpunkt. Vielmehr gelingt den Platzherren kurz nach dem Anschlusstor noch ein weiterer Treffer zum 1:4-Endstand.

Chance zur Rehabilitation hat der SVH bereits am Dienstag. Dann empfängt Heimstetten den TSV Rain zum Duell der beiden Regionalliga-Absteiger.

TSV Schwaben Augsburg - SV Heimstetten 4:1 (2:0)

SVH: Riedmüller, Hoppe, Rosina, Burke (73. Manole), Brogan, Micheli (81. Nollenberger), Steimel, Kehl (46. Vnuk), Müller (90. Mitin), Celik (78. Heise), Riglewski.

Tore: 1:0 Achatz (2.), 2:0 Heiß (27.), 3:0 Achatz (69.), 3:1 Celik (72.), 4:1 Greisel (74.).

Rote Karte: Rosina (17.; Tätlichkeit).

Schiedsrichter: Marina Bachmann ( SV Großwallstadt).

Zuschauer: 200.