Team-Manager Walter bezahlt Einsatz mit Ganzkörper-Muskelkater  

Die Bezirksliga-Fußballer des SC Grüne Heide können doch noch gewinnen: Beim Mitabsteiger FC Moosburg siegten sie mit 2:1 (1:1). Es war der erste Dreier seit dem 27. Oktober 2018.

Fischerhäuser – Damals gab es ein 1:0 daheim gegen den FC Alte Haide, doch mit der Startformation von damals hatte das Team am Samstag nur ganz entfernt zu tun. „Es stand eine Notelf auf dem Platz. Dafür haben wir es gut gemacht“, sagt Philipp Walter. Der SC-Teammanager saß gemeinsam mit Manuel Dressel – Torhüter der der Dritten Mannschaft – auf der Ersatzbank und kam zu seinem überraschenden Comeback. „Der Schiedsrichter hat mich da mit meinen Turnschuhen sitzen sehen und gefragt, ob das mein Ernst sei. Ich hab‘ ihm geantwortet, dass ich ja eigentlich gar nicht spielen will“, sagt Walter, der beruflich sehr eingespannt ist und ewig nicht trainiert hatte. Als sich dann Till Cherubin an der Leiste verletzte, musste der 26-Jährige ran und machte seine Sache auf Rechtsaußen „sehr gut“, wie Thomas Bachinger betont. „Ich weiß zwar nicht, ob er sich bis Weihnachten wieder rühren kann, aber in dieser Verfassung bleibt er eine Option“, witzelt der Spielertrainer.

Walter klagte am Ostermontag noch immer über einen „Ganzkörper-Muskelkater“, war aber mit seinem Notfall-Einsatz nach dreijähriger Pause zufrieden – zuletzt war er am 27. August 2016 beim 2:0 in der Kreisliga gegen den TSV Milbertshofen aufgelaufen.

Das sportlich bedeutungslose und ausgeglichene Duell der beiden Absteiger entwickelte sich vor allem nach der Pause zu einem Sommerkick. Die Moosburger Führung durch Maximilian Denteler (19.) glich Jürgen Glasner per Elfmeter aus (21.). Moritz Spengler klärte nach einem Schuss von Benedikt Einhauser für die Heidler auf der Linie (53.), und Michael Niggl bescherte ihnen mit einem Freistoßtreffer den ersehnten Dreier (78.). Walter: „Heute hatten wir das Glück, das uns in dieser Saison so oft gefehlt hat.“

FC Moosburg – SC Grüne Heide 1:2 (1:1)

Heide: Stock – Wanzinger, Tschernutter, N. Glasner, Spengler – Niggl, Krabichler, Bootz – Cherubin (46. Walter), J. Glasner, Sulimani.

Tore: 1:0 Denteler (19.), 1:1 J. Glasner (21., Foulelfmeter), Niggl (78.).

Schiedsrichter: Raphael Kornherr (Lohhof) – Zuschauer: 35.