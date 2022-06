„Ein Glücksfall“: Marinus Bachleitner verstärkt Kirchheimer SC

Von: Guido Verstegen

Teilen

Marinus Bachleitner wechselt von Rosenheim nach Kirchheim. © Guido Verstegen

Kirchheim – Zweiter Neuzugang beim Fußball-Landesligisten Kirchheimer SC: Marinus Bachleitner kommt vom SB DJK Rosenheim. „Das ist ein Glücksfall für uns“, sagt KSC-Spielertrainer Steven Toy.

Nur der Tabellenletzte TSV Kastl (82 Gegentreffer) kassierte in der vergangenen Saison mehr Tore als der Kirchheimer SC (74). Und so ist es denn auch kein Geheimnis, dass sie beim KSC seit geraumer Zeit Ausschau nach einem weiteren Innenverteidiger halten. Gut möglich, dass der dem Klub nun in Gestalt von Marinus Bachleitner zugeflogen ist. Der 20-Jährige studiert in München im vierten Semester Geographie und Betriebswirtschaft, ist aber erst vor Kurzem nach Zamdorf umgezogen, weil die Vorlesungen nach der Corona-Zwangspause plötzlich live waren und er irgendwann der Pendelei überdrüssig wurde.

„Ursprünglich hatte ich vor, weiter für Rosenheim zu spielen, aber die viele Fahrerei bedeutete dann doch einen großen Aufwand, und den habe ich jetzt glücklicherweise nicht mehr.“ Alles auf Anfang also: Die erste WG, die neue sportliche Heimat. Bei der Suche konzentrierte er sich auf den Münchner Raum und die Landesliga.

Die Annäherung mit den KSC-Verantwortlichen lief ganz nach seinem Geschmack. „Ich hatte gleich ein gutes Gefühl, es waren ehrliche, offene Gespräche.“ KSC-Spielertrainer Steven Toy bezeichnet die Verpflichtung als einen „Glücksfall für uns“. Beim ersten Telefonat und beim dann folgenden persönlichen Treffen sei schnell klar geworden, „dass er menschlich super in die Truppe passt“.

Gemeinsam mit seinen Co-Spielertrainern Ricardo Jacobi und Korbinian Vollmann schaute Toy sich dann noch zwei Partien Bachleitners online an: „Wir haben ihm dann das Feedback gegeben, dass wir uns freuen würden, wenn er sich dem Kirchheimer SC anschließt.“

Noch hat der 1,90-Meter-Mann – er spielte in der Jugend für den FC Bayern und für 1860 Rosenheim, ehe er 2019 zum Sportbund kam – nicht mit seinen neuen Teamkollegen trainiert, am derzeit laufenden Tracking soll er sich individuell beteiligen, weil er ja noch die Abstiegsrelegation spielen musste. Da scheiterte der SB DJK Rosenheim am SB Chiemgau Traunstein und musste in die Bezirksliga runter. „Ganz bitter!“, sagt Marinus Bachleitner. Er verlasse den Klub „im Guten“ und habe dort „viele Freunde“ gefunden.

Mit einer Mischung aus Aufregung und Vorfreude gehe er nun die neue Aufgabe an: „Die Mannschaft hat mit ihrem vierten Platz in der Rückrunde gezeigt, was in ihr steckt, von daher glaube ich nicht, dass es noch einmal so eng wird.“ Als Zwölfter hatte sich der KSC auf den letzten Drücker gerettet, den direkten Vergleich hätte er gegen Rosenheim (0:2 und 3:3) übrigens verloren.

Am liebsten will Bachleitner weiter im zentralen Mittelfeld auflaufen: „Aber erstens ist die Mannschaft da vor allem mit Korbinian Vollmann hervorragend besetzt, zweitens kann ich auch Innenverteidiger spielen.“ Steven Toy wird Letzteres sicher favorisieren, betont aber: „Während der Vorbereitung werden wir sehen, auf welcher Position - Innenverteidiger, Sechser oder Achter - uns Marinus am besten helfen kann.“