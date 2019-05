Für Putzbrunn wird‘s eng im Aufstiegsrennen 

Fußball Kreisklasse 5 München

Wenige Augenblicke vor Schluss hätte der eingewechselte Takuma Horikawa für den Putzbrunner SV einen gebrauchten noch zu einem gelungenen Fußballnachmittag machen können. Beim Stand von 1:1 im Kreisklassenduell gegen den FC Stern sei der Japaner allein aufs Tor zugesteuert, berichtet Trainer Philipp Würdinger, der den PSV mit Morten Püschel betreut. Doch Horikawas Schuss landet fernab des Ziels, was symptomatisch für den Auftritt der Platzherren ist.

Putzbrunn – „Wir waren zu ineffizient“, kritisiert Würdinger nach dem 1:1-Remis die Chancenauswertung seiner Elf. „Für uns sind das zwei verlorene Punkte.“ Und die schmerzen mit Blick auf die Tabelle, in der Putzbrunn auf Platz drei abrutscht – punktgleich mit dem Zweiten NK Hajduk, der ein Spiel mehr absolviert hat. Während ganz vorne der SV Zamdorf einsam seine Kreise zieht, tobt dahinter der Kampf um den Relegationsplatz, in den auch noch Fortuna Unterhaching eingreifen will, der übernächste Gegner des PSV.

„Das wird ein heißer Tanz“, sagt Würdinger mit Blick aufs Saisonfinale. „Ich denke, dass es bis zum Schluss eng bleibt.“ Seine Putzbrunner haben aktuell die besten Karten – sollten aber in den restlichen vier Spielen ihre Ladehemmung vor dem Tor abschütteln. „Wir haben einfach keinen Stürmer, der 20, 25 Buden pro Saison macht“, bedauert Würdinger. Auch gegen den FC Stern ist es in Konstantin Nergert ein Außenverteidiger, der die Platzherren in Führung bringt (59.). Kurz darauf gerät Niklas Kaliga im Strafraum mit einem Gegner aneinander, und der Schiedsrichter pfeift Elfmeter – zum Entsetzen der PSV-Bank. „Eine fragwürdige Entscheidung“, urteilt Würdinger. Allein Alexander Schmid stört das wenig: Er verwandelt sicher zum 1:1, zugleich der spätere Endstand.

„Man merkt diese Saison bei unserer jungen Mannschaft, dass hier und da noch Erfahrung und Cleverness fehlen“, räumt Würdinger ein. Dennoch gibt sich der Coach überzeugt, dass seine Elf nicht nur das Zeug hat, um im Saisonfinale den zweiten Platz zu sichern – sondern auch bei einem möglichen Aufstieg wäre ihm nicht bange, betont Würdinger. „Vom Potenzial her ist der Kader auf jeden Fall Kreisliga-tauglich.“

Putzbrunner SV – FC Stern 1:1 (0:0)

PSV: Krause, Nergert, Bastl, Kaliga, Vollmann, Morais, Jäger, L. Valbert, F. Gries (68. Horikawa), Leitl (77. Witaschek), M. Gries.

Tore: 1:0 Nergert (59.), 1:1 Schmid (65.; Foulelfmeter).

Gelb-rot: Ismailoglu (90.), Bastl (90.+3).

Schiedsrichter: Gianni Pipieri (SV Italia) – Zuschauer: 65.