Kreisklasse: FC Biberg kann sich noch retten - Taufkirchen II steigt ab

Von: Umberto Savignano

Die Saison gerettet: Hat der FC Biberg. © Christian Riedel

Zwischen Enttäuschung und Hoffnung lag die Bandbreite der Emotionen bei jenen Fußball-Teams im südlichen Landkreis Münchens, die am letzten Spieltag noch um die künftige Liga-Zugehörigkeit kämpften.

Landkreis München – Die SF Egling-Straßlach konnten in der Zugspitz-Kreisklasse Gruppe 2 zwar ihr letztes Punktspiel gegen den SV Bayrischzell 3:1 gewinnen, müssen aber trotzdem in die Abstiegsrelegation. Der TSV Sauerlach II verpasste in der B-Klasse 3 den Aufstieg trotz eines 2:0-Erfolgs beim 1. FC Weidach, weil Rivale FC Geretsried bei Schlusslicht SV Gelting 2:1 siegte.

Direkt aus der A-Klasse Gruppe 4 absteigen muss der SV-DJK Taufkirchen II nach der 1:4-Niederlage beim unmittelbaren Konkurrenten FC Bosna II.

Riesenjubel hingegen beim FC Biberg in der Münchner Kreisklasse Gruppe 5: Durch ein 3:0 beim SV Neuperlach München II verließ die Mannschaft dank der gleichzeitigen 2:3-Heimpleite des SV Polonia gegen den FC Dreistern auf den letzten Drücker den direkten Abstiegsplatz. Die Biberger haben somit die Chance, über die Relegation doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. (um)