Türk Garching will eigenen Stadionnamen

von Nico Bauer

Eine eigene Heimat ist seit vielen Jahren der Traum der Fußballer des FC Türk Sport Garching und nun rückt sie näher. Mit der Erneuerung des Tribünendaches im Stadion am See soll der Verein seinen eigenen Raum bekommen. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs mit dem Garchinger Bürgermeister Dietmar Gruchmann. Dies teilte der FC Türk Sport Rahmen eines Pressegesprächs stolz mit.

Garching – „Wir streben schon seit einigen Jahren nach unserer eigenen Heimat“, sagt der Vorsitzende Hasan Celik. Der Wunsch des FC Türk Sport sei der gleiche Klubtreffpunkt wie das im Vorjahr eröffnete Klubheim des FC Hochbrück. Nur so könne der Zusammenhalt gestärkt und das Vereinsleben ausgebaut werden.

Bürgermeister Dietmar Gruchmann erklärte den Vereinsvertretern, dass eine große Baustelle am Garchinger Seestadion bereits in der Vorbereitung ist. Dort gibt es statische Probleme mit dem Dach der Haupttribüne und eine Erneuerung steht im kommenden Jahr bevor. Dann sollen auch auf der Tribüne neue Toiletten gebaut werden, die Zuschauer der Sportveranstaltungen ohne Treppe erreichen können. In dem Zug könne das Funktionsgebäude um einen Raum für den türkischen Sportverein erweitert werden.

Der FC Türk Sport hat derzeit etwas mehr als 300 Mitglieder und hofft auf einen Raum für rund 100 Personen. Hasan Celik sagt auch, dass das eigene Vereinsheim dann die Verpflichtung sei, in den kommenden Jahren eine eigene Fußballjugend aufzubauen.

Im Gespräch mit dem Garchinger Bürgermeister hatte der FC Türk Sport aber noch ein weiteres Thema auf den Nägeln brennen. Das ist die Vermarktung des Stadionnamens durch den VfR. Die türkischen Fußballer, die einen Teil ihrer Punktspiele im Stadion austragen, fühlten sich benachteiligt. „Der VfR hatte kein Interesse an einer Unterhaltung mit uns“, sagt Hasan Celik. Das Angebot einer Einmalzahlung von 1500 Euro lehnte der FC Türk Sport ab und kündigt an, rechtliche Schritte zu gehen.

Aus dem Gespräch mit Bürgermeister Gruchmann nahm der Verein die Botschaft mit, auch für die eigenen Spiele einen Stadionnamen vergeben zu können. Das ist nun das Ziel des Vereins, dessen Anliegen laut Celik am 24. Mai im Stadtrat behandelt werde. „Wir befinden uns bereits mit drei bis vier Firmen in Kontakt“, sagt Hasan Celik. Mit dieser Maßnahme hofft der Verein auf einen sportlichen Aufschwung. Der Kreisklassist möchte in den nächsten Jahren die Erste Mannschaft wieder nach oben bringen in die Bezirksliga und dort etablieren.