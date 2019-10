Die Remis-Könige des TSV Hohenbrunn

von Simon Hüsgen schließen

Der TSV Hohenbrunn ist der Remis-König der Fußball-Kreisklasse.

Hohenbrunn–Eigentlich kann man beim TSV Hohenbrunn derzeit durchaus zufrieden sein. Bereits sechs Spieltage ist es her, dass die Mannschaft von Trainer Sebastian Heidrich ohne einen Punktgewinn den Platz verlassen musste – eine vorzeigbare Bilanz für den Beinahe-Absteiger der Vorsaison. Freude mochte bei Heidrich nach dem 1:1 (1:1) seines Teams beim FC Falke Markt Schwaben dennoch nicht so recht aufkommen: „Wie wir heute agiert haben, hat mich ein wenig enttäuscht. Wir sind definitiv nicht an die Leistungen der letzten Wochen herangekommen“, so der Hohenbrunner Coach.

Dass auf seine Mannschaft im Schwabener Sportpark keine leichte Aufgabe warten würde, war Heidrich bereits im Vorfeld der Partie bewusst: „Ich weiß nicht genau woran es liegt, aber bei Falke tun wir uns immer schwer.“ Schon nach 14 Minuten sollte sich die Ahnung des Gästetrainers, der auf den angeschlagenen Felix Kratzer verzichten musste, bestätigen. Im Duell mit Falkes Benedikt Hödl verlor TSV-Schlussmann Domenic Romanowski den Ball und die Nummer Neun der Hausherren schob das Spielgerät ohne Mühe zur FC-Führung über die Linie. Zwar hatte Hohenbrunn in der Folge gegen passive Gastgeber mehr Ballbesitz, doch sorgten zahlreiche Ungenauigkeiten auf beiden Seiten für eine an Höhepunkten arme erste Hälfte. Nach einer halben Stunde behielt TSV-Angreifer Anton Wunder dann jedoch im Strafraum die Übersicht, seine Ablage fand Paul Lehmann, der den Ball zum 1:1 (32.) vollendete.

Doch der Fehlerteufel blieb auch nach dem Seitenwechsel ein ständiger Begleiter der Hohenbrunner, die sich immer wieder gefährliche Fehlpässe leisteten und auch in der Offensive weitestgehend ideenlos blieben. Hatte sich der TSV dieses Manko im ersten Durchgang noch mit seinem Kontrahenten geteilt, schaffte es Falke nun besser seine Pässe an den Mann zu bringen und schnupperte mehrmals an der inzwischen verdienten Führung. Gleich zweimal lag den Hausherren der Torschrei bereits auf den Lippen, doch sowohl in der 60. Minute als auch kurz vor Schluss scheiterte der FC am Aluminium des Hohenbrunner Gehäuses.

Damit teilt sich der TSV in dieser Saison bereits zum vierten Mal die Punkte mit seinem Gegner und ist zumindest in dieser Kategorie Spitzenreiter in der Münchner Kreisklasse 6. Geht es nach Hohenbrunns Trainer Heidrich, dürfen es im kommenden Spiel gegen den TSV 1877 Ebersberg II aber auch mal wieder zwei Zähler mehr werden: „Das Ziel ist ganz klar: Drei Punkte.“