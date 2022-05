Kreisligen in München Süd: Fortuna rundet starke Saison ab - der TSV Sauerlach geht unter

Von: Umberto Savignano

Einen grandiosen Abschluss feierten die Kreisliga-Fußballer der Fortuna Unterhaching. © brouczek

Der TSV Sauerlach fängt sich eine Klatsche, die keine Auswirkungen hat. Fortuna Unterhaching macht es umgekehrt. Der letzte Spieltag der Kreisligen aus Münchens Süden.

Landkreis München Süd – Platz zehn und damit der Klassenerhalt war zum Glück schon sicher: Mit dem wirklich allerletzten Aufgebot ging der TSV Sauerlach im Saisonfinale der Kreisliga-Zuspitzgruppe 1 beim SV Ohlstadt mit 1:8 (0:6) baden. Gerade einmal konnten die Sauerlacher Fußballer wechseln: Ersatztorwart Cesim Türkkalesi kam zur Pause für Stürmer Mathias Katotzka und stellte sich in den Kasten, während Stammkeeper Miges Cara im Feld weiterspielte und prompt den Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:6 markierte (52.).

Torreich ging es auch in den Partien der Landkreisvertreter aus dem Süden in Münchens Kreisliga 3 zu: Der TSV Ottobrunn verlor beim TSV Ebersberg mit 2:7 (1:3) und bleibt damit Vierter. Ottobrunns Schützen waren Marius Flecke zum 1:1 (29.) und Andreas Kastner per Strafstoß zum 2:7 (90.+1). Neuling Fortuna Unterhaching rundete seine starke Saison mit einem 6:0 (5:0) über Schlusslicht SV Hohenlinden ab. Für die Unterhachinger Fortunen, die die Spielzeit auf Rang sechs beendeten, trafen Martin Sposato (13.), Lukas Wimmer (32.), Samuel Richter (34.), Sascha Heimrath (36.), Stephan Schmid (39.) und Christopher Schmid (65.). (um)