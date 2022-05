Auf Vollmann ist Verlass: Zwei Tore zu 2:1-Sieg des Kirchheimer SC

Von: Guido Verstegen

Teilen

Die Fußballer des Kirchheimer SC haben im Abstiegskampf der Landesliga Südost ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt und den bis dahin sechs Punkte besser dastehenden TSV Ampfing mit 2:1 (1:0) besiegt.

Kirchheim - An die 200 Zuschauer hatte der Kirchheimer SC schon lange nicht mehr bei einem Heimspiel, und Einlaufkids aus der F-Jugend mit Sicherheit auch nicht: Der Rahmen für das so wichtige Heimspiel gegen den TSV Ampfing stimmte also. Beide Mannschaften starteten übervorsichtig in die Partie, die Offensivaktionen der Ampfinger waren zunächst zielstrebiger, KSC-Stürmer Peter Schmöller musste den Ball nach einem Eckstoß in höchster Not kurz vor der Torlinie klären (17.), bei einem weiteren Eckstoß sorgte KSC-Keeper Ivan Babic für eine Schrecksekunde, als er den Ball fallen ließ und seine Teamkollegen die Situation entschärften (26.).

Die Kirchheimer kamen nach einer knappen halben Stunde besser ins Spiel, behaupteten sich jetzt regelmäßig gegen die tief stehende Gäste-Abwehr. Maximilian Baitz köpfte den Ball in die Arme von TSV-Torwart Domen Bozjak (35.), und dann fiel der umjubelte Führungstreffer: Eine Flanke von Kerim Özdemir verlängerte Schmöller auf Korbinian Vollmann, der aus vier Metern traf (39.).

Die Kirchheimer kamen mit einer guten Energie aus der Kabine – Schmöller setzte einen Kopfball knapp vorbei (51.) –, und fingen sich dann den Ausgleich: Eine Ecke segelte an den langen Pfosten, wo Irfan Selimovic zum 1:1 einköpfte (52.). Die KSC-Elf brauchte eine ganze Weile, um sich zu erholen, die Gäste hatten nun ihre beste Phase und kamen zu einigen Torchancen. Kirchheim meldete sich erst mit einer 20-Meter-Direktabnahme von Vollmann zurück (80.), der inzwischen in die Spitze beordert worden war und dann auch das Siegtor erzielte: Nach einem Zuspiel von Benjamin Murga fand der 28-Jährige die Lücke (82.).

„Kirchheim hat eben einen Vollmann, und uns hat vorne heute Goran Divkovic gefehlt – der wäre bei den Wacklern vom Keeper womöglich zur Stelle gewesen“, sagte der Ampfinger Trainer Rainer Elfinger. Dessen Team ging nach Gelb-Rot für den heftig eine Abseitsstellung von Noel Pfeiffer reklamierenden Daniel Toma (82.) dezimiert in die Schlussphase.

„Wir haben drei wichtige Punkte gegen einen guten Gegner geholt und hatten heute das Quäntchen Glück, das uns so oft gefehlt hat“, atmete KSC-Spielertrainer Steven Toy tief durch.

Kirchheimer SC - TSV Ampfing 2:1 (1:1) .

Kirchheimer SC: Babic - Zielke, Kaltenhauser (28. Ecker), Zabolotnyi, Maiberger - Pfeiffer (83. Younan), Baitz, Vollmann - Özdemir (75. Vitzthum), Schmöller (68. Wilms), Murga (88. Kaiser).

Gelb-Rote Karte: Toma (82./Ampfing).

Tore: 1:0 Vollmann (39.), 1:1 Selimovic (52.), 2:1 Vollmann (82.).

Schiedsrichter: Golo Schricker (Hohenthann),

Zuschauer: 180