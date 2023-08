Nur 1:2 in Geretsried: FC Unterföhring muss Rückschlag einstecken

Von: Nico Bauer

Freudloser Blick: Andreas Faber, Trainer des FC Unterföhring, muss die 1:2-Niederlage bei TuS Geretsried erstmal verdauen. © Gerald Förtsch

Auch bei dem Lauf mit zuvor drei Siegen wusste jeder beim FC Unterföhring, dass der Neuaufbau mit der jungen Mannschaft auch Rückschläge bringen würde. Das 1:2 (0:1) beim TuS Geretsried war ein ziemliches Frusterlebnis, weil die Umstände und der Schiedsrichter sehr kurios wirkten.

Unterföhring - Als Spieler ging Kultfigur Andreas Faber keiner Diskussion mit eigenen Kollegen, Gegner, Schiedsrichtern oder Fans aus dem Weg. Nun, als Trainer, muss Faber aber Vorbild sein – und nach der Heimfahrt aus Geretsried war er von sich selbst überrascht, wie er bei permanenten Beschimpfungen rund um die Gästebank so ruhig bleiben konnte. Er hatte schon schönere Spiele erlebt. Zur sportlichen Niederlage stellte Faber fest, dass man nicht an die jüngsten Leistungen anknüpfen konnte und sich bei dem schwachen Auftritt über nichts beschweren durfte.

Der Schiedsrichter sorgte mehr für Fragezeichen als für Entscheidungen, und Geretsried spielte eher am oberen Level. Das waren die grundsätzlichen Parameter der Niederlage.

Trotz einer labilen Leistung mit einigen leichten Fehlern hatten die Unterföhringer das gesamte Spiel über reichlich Torchancen, um für ein Happy End zu sorgen. Und genau genommen hätte sich Geretsried über drei Gegentore in der Schlussviertelstunde nicht beschweren können. In der 75. Minute traf Jerome Faye per Kopf die Latte, und das 1:2 von Emre Altunay (85.) wurde im gegnerischen Strafraum herauskombiniert, wie das sonst maximal im Training vorkommt.

Und dann schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, wann der Ausgleich fällt. In der 93. Minute hätte er fallen müssen, als Attila Arkadas aus drei Metern den Torwart anschoss. Die Schlusspointe indes kam vom Schiedsrichter, der nach dieser Szene abpfiff und dem FCU nicht einmal mehr die Ecke gab. Drei Minuten Nachspielzeit waren angesichts von alleine vier Minuten Trinkpause seltsam. Aber der FCU war selbst zu schwach, um sich lauthals zu beschweren.

TuS Geretsried - FC Unterföhring 2:1 (1:0).

FCU: Fritz - A. Arkadas, Bahadir (83. Kurtovic), Kpegouni, Awoudja - Gümüs (70. Heller), T. Arkadas, Tokoro (90.+1 Tchanile), Kretzschmar (33. Faye) - Aliji (46. Antonio), Altunay.

Tore: 1:0 Fister (45.), 2:0 Idrizovic (50.), 2:1 Altunay (85.).

Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden).

Zuschauer: 80.