Grünwalder Schützenfest mit dem 6:1-Heimsieg gegen Ampfing

Fußball Landesliga Südost

Von Umberto Savignano schließen

Mit einem 6:1-Heimsieg gegen Ampfing beißt der TSV Grünwald sich fest im Vorderfeld der Fußball-Landesliga Südost.

Grünwald – Dank eines 6:1 (2:0)-Heimerfolgs gegen den TSV Ampfing hat sich der TSV Grünwald erst einmal im Vorderfeld der Fußball-Landesliga festgebissen. Jochen Joppa, Sprecher der Grün-Weißen, war begeistert: „Die Mannschaft hat heute das Gesicht gezeigt, das sich beim 3:0 in Brunnthal schon angedeutet hat. Wir sind von Anfang an dominierend aufgetreten, wie es sich für eine Heimmannschaft gehört.“

Tatsächlich legten die Hausherren mit einem Traumstart den Grundstein zum vierten Sieg im sechsten Saisonspiel. Neuzugang Andre Gasteiger sorgte schon in der sechsten Minute mit seinem ersten Pflichtspieltor im Dress der Isartaler für die 1:0-Führung, und es war ein sehr sehenswerter Treffer: Nachdem Torwart Harald Kovacs einen Versuch von Luca Tschaidse abgewehrt hatte, versenkte der Stürmer den Nachschuss von der Strafraumgrenze volley in den Winkel. Auch das 2:0, das Markus Kreuzeder schon fünf Minuten später nachlegte, war gut anzuschauen: Diesmal schlug der Ball, wieder aus 16 Metern abgefeuert, flach im langen Eck ein (11.). Unmittelbar darauf nahm der Grünwalder Erfolg noch deutlichere Konturen an: Ampfings Timo Pagler zog gegen Tschaidse die Notbremse und sah Rot (13.).

In Überzahl kamen die Gastgeber erst recht nicht in Gefahr. „Wir haben es souverän heruntergespielt“, so Joppa. Kurz nach dem Wechsel erhöhte Tschaidse auf 3:0 (49.), Gasteiger, der erneut den Winkel anvisiert hatte, zwang Kovacs zu einer Glanzparade (53.), Tschaidse traf den Pfosten (55.). Dann setzte Harouna Boubacar das Schützenfest mit dem 4:0 fort (60.). Ein kleiner Schönheitsfehler war der Ehrentreffer der Gäste, den Urban Halozan per Freistoß erzielte (75.), denn, so Joppa: „Das Foul davor war völlig unnötig.“

Richtig ärgern wollte sich aber niemand darüber, denn der Grünwalder Torhunger war noch nicht gestillt: Bora Tekeli traf nach Klassepass von Kreuzeder zum 5:1 (83.), Boubacar setzte den 6:1-Schlusspunkt (86.).

„Die Ampfinger haben mich enttäuscht, aber man weiß natürlich nicht, wie es mit elf gegen elf ausgegangen wäre. Sie haben dann auch Müdigkeitserscheinungen gezeigt“, trat Joppa ein wenig auf die Euphoriebremse, ohne die Leistung der eigenen Mannschaft schmälern zu wollen: „Heute haben sie den Willen und Spielwitz gezeigt, den man sich wünscht. Alle Tore waren super herausgespielt“, lobte er.

Doch nach oben wird an der Keltenstraße (noch?) nicht geschielt. „Unser Trainer Florian de Prato hält die Jungs schon im Zaum. Für uns ist es wichtig, die Klasse zu halten, und da tun die Punkte, die du früh holst, immer gut“, sagte Joppa. (um)

TSV Grünwald: Nothaft - Bornhauser, Wörns, M. Koch (62. Rojek), Kreuzeder, Sammer, F. Traub (59. Starke), Tekeli, Boubacar, Gasteiger, Tschaidse (66. Körner)

Tore: 1:0 Gasteiger (6.), 2:0 Kreuzeder (11.), 3:0 Tschaidse (49.), 4:0 Boubacar (60.), 4:1 Halozan (75.), 5:1 Tekeli (83.), 6:1 Boubacar (86.)

Rote Karte für Ampfings Pagler (13., Notbremse)