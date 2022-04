Kirchheimer SC will Klassenerhalt perfekt machen: „Wir brauchen noch zwei Siege“

Von: Guido Verstegen

Teilen

Zuletzt Dreifach-Torschütze: Korbinian Vollmann. Ob er gegen Ampfing abermals trifft? © Christian Riedel

Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC wollen das Positive aus der fast gelungenen Aufholjagd gegen Eggenfelden mitnehmen und gegen den auch noch nicht geretteten TSV Ampfing bei der Heimaufgabe gegen den TSV Ampfing (Freitag,19.30 Uhr) möglichst dreifach punkten.

Kirchheim Die Stimmung beim Montagstraining war gut, das 3:3 gegen den SSV Eggenfelden war aufgearbeitet: „Wir haben im Kreis nach dem Spiel bereits kurz angesprochen, was wir in der entscheidenden Situation in der Schlussphase besser hätten machen müssen“, sagte der Kirchheimer Spielertrainer Steven Toy.

Und nachdem seine Schützlinge auch am Wochenende viel miteinander unternehmen, war kaum noch Redebedarf mehr da, als Toy zu einer kurzweiligen Einheit auf Kunstrasen bat. Der Fokus lag sehr schnell auf dem heutigen Heimspiel gegen den TSV Ampfing. Der Gegner steht nach zuletzt vier Niederlagen und einem Unentschieden nur noch sechs Zähler (36) besser da als der KSC (30).

„Vielleicht reichen 40 Punkte, aber ich gehe davon aus, dass wir noch zwei Siege brauchen. Und auf ein Endspiel um den Klassenerhalt am letzten Spieltag in Töging habe ich überhaupt keinen Bock“, machte Trainer Rainer Elfinger nach dem 1:3 in Freising deutlich, dass sein Team in Kirchheim einiges an Erfolgsdruck hat.

Den spürt auch Toy, einst beim SV Heimstetten Regionalliga-Spieler unter Elfinger, sieht das Ganze aber aus einem anderen Blickwinkel: „Unlängst haben wir einen Relegationsplatz als Ziel ausgerufen, daran hat sich nichts geändert.“ Selbst der ist noch lange nicht gesichert, denn der TSV Kastl (27) und der FC Töging (27) auf den Abstiegsrängen sind nicht so weit weg.

„Ich hoffe, dass wir an die gute Leistung in der zweiten Halbzeit gegen Eggenfelden anknüpfen können“, sagte Korbinian Vollmann, am vergangenen Freitag dreifacher Torschütze. Und Toy baut darauf, dass das Publikum seine Elf wieder so lautstark unterstützt. Weil Fabian Löns (privat verhindert) und Thomas Branco De Brito (nimmt aktuell Antibiotika) fehlen, muss der 33-Jährige seine Startelf umbauen. Auch Fedja Huskic steht nicht im Kader, weil er sich im Mittwochsspiel der zweiten Mannschaft einen Außenbandriss zugezogen hat. Dafür kehren Samuel Kaltenhauser und Peter Schmöller ins Aufgebot zurück.

Voraussichtliche Aufstellung Babic - Zielke, Kaltenhauser, Maiberger, Ecker - Pfeiffer, Baitz, Zabolotnyi, Özdemir - Vollmann, Murga