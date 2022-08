FC Unterföhring hofft auf ersten Heimsieg

Von: Nico Bauer

Teilen

Burhan Bahadir hat seine Rotsperre abgesessen. © Michalek

Richtungsweisenden Charakter hat die Landesliga-Begegnung der Unterföhringer Fußballer mit der SpVgg Landshut.

Unterföhring – Spiele gegen den Tabellenführer sind für Fußballer das Salz in der Suppe. Beim FC Unterföhring hatte man sich aber nicht gedacht, dass ausgerechnet das Heimspiel am sechsten Spieltag gegen die SpVgg Landshut (Freitag, 19.30 Uhr) diese Besonderheit haben würde. Für den FCU ist die Partie durchaus richtungweisend, ob man sich in der Spitzengruppe der Landesliga festsetzen kann.

„Wir haben richtig Lust auf das Spiel gegen Landshut“, sagt der Unterföhringer Trainer Zlatan Simikic. Bei den Vorbereitungen auf die Niederbayern sahen die Unterföhringer fünf enge Spiele, von denen die Landshuter vier für sich entschieden haben. Und immer wieder fiel auf, dass Landshut bei Standardsituationen extrem gefährlich ist. Deshalb ist es diesmal auch eine Nebenaufgabe, ruhende Bälle so gut wie möglich zu verhindern.

„Wir spielen guten Fußball“, sagt Simikic, der mit den acht Punkten aus fünf Spielen leben kann. Mit einem Sieg gegen Landshut wäre man wieder voll im Geschäft mit dann noch zwei Punkten Abstand zur Spitze. Nach Überflieger Erlbach im vergangenen Jahr zeigt sich bereits jetzt, dass es heuer keinen echten Meisterschaftsfavoriten gibt.

Dem Unterföhringer Trainer liegt es derzeit noch etwas schwer im Magen, dass man diese Saison zu Hause schwächelt. Zwei Unentschieden und die krachende Niederlage gab es im eigenen Stadion, während die Bilanz der beiden Auswärtsspiele bei sechs Punkten und 8:1 steht. „Wir wollen zu Hause noch etwas geraderücken“, sagt der Trainer. Der FC Unterföhring gilt seit vielen Jahren als sehr heimstarker Club und war in der Vorsaison auch die Nummer zwei der Heimtabelle mit zehn Siegen, vier Unentschieden und nur drei Niederlagen, Wenn man daran anknüpfen möchte, dann sollte es nun den ersten Dreier auf dem eigenen Platz geben. Nach seiner abgelaufenen Rotsperre kann Burhan Bahadir diesmal bei dem Unterfangen mitwirken. (nb)

FC Unterföhring: Fritz - Coporda, S. Bahadir, Kurtovic - Ehret, B. Bahadir (Sahingöz), A. Arkadas, T. Arkadas, Nirschl - Siebald (Aliji), Fischer.