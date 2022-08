KSC zu Gast beim Team der Torarmut: Statistik verspricht Langeweile

Von: Nico Bauer

Steven Toy sieht „freundschaftliche Rivalität“. © Archiv Michalek

Der Gegner des Kirchheimer SC am Freitagabend, der FC Schwaig, ist bekannt für torarme Spiele - die Statistik verspricht insofern eine gewisse Langeweile.

Kirchheim – Dieses Jahr ist alles anders in der Landesliga Südost, die nach der Erlbacher Meistertour keinen Überflieger mehr hat. Die ersten neun Mannschaften liegen in einem Fenster von vier Punkten und mehr als die halbe Liga bildet die Spitzengruppe. Dort ist nicht einmal der FC Schwaig dabei, der an diesem Freitag (19.30 Uhr) mit dem Kirchheimer SC eine der Überraschungsmannschaften empfängt.

Nach dem knallharten Abstiegskampf in der vergangenen Saison tun den Kirchheimern die neun Punkte aus fünf Spielen gut, aber so ganz glücklich wirkt KSC-Trainer Steven Toy dennoch nicht. Die reichlich unnötige 0:3-Niederlage beim Aufsteiger ASV Dachau liegt ihm noch etwas im Magen und wurde selbst durch die 4:0-Heimgala gegen den TSV Grünwald nicht gänzlich vergessen gemacht.

Mit dem Vorjahresdritten Schwaig haben die Kirchheimer schon das dritte Topteam vor der Brust. Mit den Siegen bei Eintracht Karlsfeld und beim FC Unterföhring haben die Kirchheimer zwei der Favoriten auswärts besiegt. Auch wenn Schwaig mit sechs Punkten in fünf Spielen nicht gerade berauschend gestartet ist, dürfte die Aufgabe diesmal noch knackiger sein.

Schwaigs schwacher Start ist auch personellen Problemen geschuldet. Der Vorjahresdritte ist statistisch der Langweiler der Liga mit 5:5 Toren. Man hat vorne die zweitwenigsten Tore geschossen, aber hinten die wenigsten Treffer kassiert. Das liegt vielleicht auch daran, dass Spielertrainer Benjamin Held statt Stürmer gerade Innenverteidiger spielt.

Wenn sich die beiden Vereine treffen, dann spielt immer wieder auch die Vergangenheit mit. Einst wechselte Pero Knezevic als Trainer vom Kirchheimer SC nach Schwaig und ihn begleiteten einige Spieler. Damit begannen die Aufstiege des Clubs Richtung Bezirksliga. „Wir haben eine freundschaftliche Rivalität“, sagt Steven Toy grinsend zu der Aufbauhilfe für den Verein, der heute die Nummer eins im Landkreis Erding ist. (nb)

Kirchheimer SC: Egner, Hert, Bachleitner, Baitz, Karlin, Pfeiffer, Vollmann, Zabolotnyi, Zielke, Cazorla, Özdemir.