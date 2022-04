Video-Lehrstunde beim FC Unterföhring

Von: Nico Bauer

Die Fehler vom Spiel gegen Aiglsbach hat FCU-Trainer Zlatan Simikic (r.) seinen Spielern auf Video gezeigt – in Traunstein sollen sie es besser machen. © Gerald Förtsch

Unterföhring – Nach zwei Unentschieden gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte wackelt die Aufstiegsrelegation des FC Unterföhring wieder. Mit nur noch drei Punkten Vorsprung auf den Dritten der Fußball Landesliga Südost, den FC SF Schwaig, geht es für den FCU nun zum Liga-Zuschauerkösus SB Chiemgau Traunstein (Freitag, 19.30 Uhr).

Der Abschlussgegner in der englischen Woche steckt auch noch tief im Abstiegssumpf und hat nichts zu verschenken. FCU-Trainer Zlatan Simikic war nach dem 1:1 in Eggenfelden durchaus zufrieden, auch wenn Unterföhring letztlich nicht die bessere Mannschaft war. „Die Spieler haben in der Videoanalyse des Aiglsbach-Spiels einiges gelernt. Sonst hätten wir in Eggenfelden verloren“, sagte Simikic.

Der Unterföhringer Coach betont auch, dass man in der Endphase der Saison auch einmal mit einem Punkt zufrieden sein muss. Normalerweise liege es in der DNA dieser Mannschaft, immer gewinnen zu wollen und das führt oft dazu, dass der FCU auf „Alles oder Nichts“ geht. Zuletzt agierte Unterföhring taktischer, darf nun aber nicht mehr viel anbieten, zumal man nach Traunstein das direkte Duell mit dem Dritten Schwaig hat und in der letzten Runde zu Hause den Meister in spe SV Erlbach empfängt.

Das Restprogramm der Unterföhringer hat es in sich und es braucht noch einen Kraftakt, wenn man den Umweg zur Bayernliga angehen möchte. Derzeit gibt es auch noch keinen Grund, über das verkappte Relegationsendspiel gegen Schwaig nachzudenken. In Eggenfelden hatte der FCU kaum Alternativen zur ersten Elf „und jetzt in Traunstein könnte alles noch etwas schlimmer werden“, sagt Zlatan Simikic. Man muss sich durchmogeln, und diesmal wäre ein Unentschieden zu wenig. Denn dann könnte der Verfolger in der Tabelle wieder aus eigener Kraft Zweiter werden. Deshalb will man sich nun noch etwas steigern, und dann freut sich der FCU auf eine spielfreie Woche, um wieder Kraft zu tanken für den Endspurt.

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz - Coporda, Ehret, Heller - Sahingöz, Bahadir, Siebald. Arkadas, Putta (Negic) - Fischer, Volland.