SV Pullach zeigt Reaktion nach Heimdebakel und holt Punkt in Holzkirchen

Fußball Landesliga Südost

Von Umberto Savignano schließen

Rehabilitation nach dem Heimdebakel: Mit einem 2:2 (2:2) beim TuS Holzkirchen hat der SV Pullach in der Landesliga Südost einen Zähler fürs Gemüt mit nach Hause genommen.

Pullach - Mit einem 2:2 (2:2) beim TuS Holzkirchen hat der SV Pullach einen Zähler fürs Gemüt mit nach Hause genommen. „Letztlich sind wir zufrieden. Es ist schon gut, dass wir einen Punkt geholt haben, aber wir hätten das Spiel auch frühzeitig entscheiden und einen Dreier mitnehmen können“, trauerte Spielertrainer Fabian Lamotte allerdings einigen verpassten Möglichkeiten hinterher.

Ganz offensichtlich hatten die Raben aber ihre 2:8-Pleite gegen Freising im vorangegangenen Heimspiel gut weggesteckt und das nicht nur wegen des Teilerfolgs: Sie boten vom Anpfiff weg eine couragierte Vorstellung, hatten schon in der fünften Minute eine Riesenchance nach einem Fehlpass in Holzkirchens Hintermannschaft, doch TuS-Keeper Benedikt Zeisel parierte gegen Yanis Marseiler stark.

Die SVP-Führung ließ dennoch nicht lange auf sich warten: Maximilian Stapf musste nach einer schönen Kombination nur noch den Fuß hinhalten (10.). Schnell folgte aber die Antwort der Gastgeber: SVP-Torwart Maximilian Hug kam etwas ungestüm aus seinem Gehäuse, brachte dabei einen TuS-Stürmer zu Fall. Der frühere Pullacher Chaka Menelik Ngu ‘Ewodo verwandelte den berechtigten Strafstoß sicher (13.).

Doch auch durch diesen Rückschlag ließen sich die Pullacher nicht entmutigen, Nam Nguyen sorgte nach einem weiteren schönen Spielzug für die erneute Führung (18.). Das 2:1 zur Pause wäre durchaus verdient gewesen, denn das Lamotte-Team hatte bis dahin klare Vorteile. „In der ersten Halbzeit haben wir wenig zugelassen, hatten einige gute Chancen“, sagte der Coach, der sich manchmal mehr Entschlossenheit beim Abschluss gewünscht hätte. So aber stand zur Pause statt einer verdienten Pullacher Führung nach dem ebenfalls gut herausgespielten Ausgleich durch Sean Erten (31.) ein für Holzkirchen schmeichelhaftes 2:2.

Nach dem Wechsel kamen die Hausherren allerdings besser ins Spiel, hatten durch Stefan Lechners Kopfball, der das Ziel knapp verfehlte (71.), einen Matchball. „Danach gab es noch zwei, drei brenzlige Situationen, aber so eine richtig hochkarätige Torchance hatte Holzkirchen auch nicht mehr“, sah Lamotte eine stabile Defensivleistung seines Teams, das er insgesamt lobte: „Wir waren von der ersten Minute an die bessere Mannschaft. Auch wenn das in der zweiten Halbzeit, als uns auch ein bisschen die Kräfte verlassen haben, vielleicht nicht mehr so war, kann man schon sagen, dass die Mannschaft eine Reaktion auf das Freising-Spiel gezeigt hat.“ (um)

SV Pullach: Hug - Belachew, Lamotte, Güllüoglu, Allmang, Nguyen, Schmitt, Burghard (79. Kienz), Marseiler, Bacher, Stapf

Tore: 0:1 Stapf (10.), 1:1 Ngu ‘Ewodo (13.), 1:2 Nguyen (18.), 2:2 Erten (31.)