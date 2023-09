Haching-Trainer Unterberger warnt vor SC Verl: „Vorsicht, sonst fressen die uns auf“

Von: Martin Becker

Teilen

Als außergewöhnliches Privileg sieht es Haching-Talent Ben Westermeier (r.), dass er schon mit 20 Jahren in der 3. Liga zum Stammpersonal beim Aufsteiger zählt und sich auf hohem Niveau weiterentwickeln darf. © Sven Leifer

Vor dem Gastspiel von Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching beim SC Verl mahnt Trainer Marc Unterberger seine stark gestartete Elf zu höchster Wachsamkeit.

Unterhaching – Der SC Verl ist, zumindest nach den ersten vier Spieltagen, in der 3. Liga die Mannschaft der Superlative: die meisten Tore geschossen (acht), die meisten Gegentore kassiert (elf). „Ein unangenehmer Gegner“, sagt Marc Unterberger, Trainer der SpVgg Unterhaching, vor dem Gastspiel am Samstag (14 Uhr) in der Home Deluxe Arena der ostwestfälischen Kleinstadt.

Dass Haching, der Aufsteiger, als Tabellenzweiter zum SC Verl reist, der schon seit 2020 in der 3. Liga mithält, dort mit drei Pünktchen aber auf den Abstiegsrängen dümpelt: „Die Tabellenkonstellation könnte auch anders sein“, gibt Marc Unterberger zu, „denn Verl hatte in der bisherigen Saison immer sehr knappe Ergebnisse.“

Vor allem das jüngste Resultat lässt aufhorchen, ein 3:2-Heimsieg gegen den SC Freiburg II – wenige Tage zuvor hatten die Hachinger bei just jenen Breisgauern ein 0:0 erzielt. „Gegen Freiburg hat der SC Verl seinen Stein ins Rollen gebracht. Nun sind bei uns elf Leute gefragt, diesen Stein nicht nur festzuhalten, sondern wieder in die andere Richtung zu rollen“, veranschaulicht der Haching-Trainer die Ausgangslage.

Konter sind Teil der Strategie

Lange Zeit galt der SC Verl als die graue Maus der 3. Liga, doch mit einem schmucken Stadion inklusive Lasershow hat sich das Ambiente geändert. Vom knalligen Drumherum wollen die Hachinger sich aber nicht ablenken lassen, sondern die Akzente fußballerisch setzen. „Teil der Strategie“, erläutert Marc Unterberger, werde das Kontern sein: „Verl ist gut im Ballbesitz, aber anfällig bei Kontern.“ Darauf allein möchte der SpVgg-Trainer sich aber keineswegs verlassen: „Wir haben uns bisher nie an den Gegner angepasst. Unsere Stärke liegt darin, die eigenen Trümpfe auf den Platz zu bringen. Diese Art und Weise, wie wir Fußball spielen, macht unseren Erfolg aus.“

Die Gefahr, dass der überraschend Saisonstart mit dem momentan zweiten Tabellenplatz seinen Kickern zu Kopf steigt, hat Unterberger nicht. „Wir müssen hellwach sein und uns jedes Mal aufs Neue auf den Hosenboden setzen. Denn: Sonst fressen sie dich in der 3. Liga.“ Keiner im Team dürfe nachlassen, und sollte das passieren, „dann gibt es Stress“. Was das heißt? „In unserem breit aufgestellten Kader haben wir eine hohe Dichte“, sagt der Chefcoach. „Da darf sich keiner ausruhen – das wäre sonst die Chance für andere.“

Nachwuchs-Talent Ben Westermeier begeistert von Einsatzzeiten

Einer, der seine Chance ergriffen hat, ist der erst 20 Jahre alte Ben Westermeier. Der defensive Mittelfeldspieler stieß 2016 zur SpVgg und spielt seit der U14 für Unterhaching. Und dort jetzt eben auch im Profi-Team und in der 3. Liga, in allen bisherigen vier Begegnungen stand er auf dem Platz. „Dass wir jungen Spieler jetzt schon auf solch hohem Niveau soviel Spielzeit bekommen, ist etwas ganz Besonderes, ein extrem hoch einzuschätzendes Privileg“, erzählt der 20-Jährige. „Wir Jungen schätzen das sehr!“ Dass einer wie Ben Westermeier also nachlassen könnte, darum muss man sich bei der SpVgg keine Sorgen machen – das Talent brennt darauf, sein Können zu zeigen: „Wir haben ein Video zum SC Verl geschaut, sind bestens vorbereitet und sehr optimistisch.“

Verletzungsbedingt fehlen beim Spiel in Verl Markus Schwabl (Sprunggelenk), Manuel Stiefler (Schulter) und Timon Obermeier (Fuß). „Bis auf die drei können wir aus dem Vollen schöpfen“, sagt Marc Unterberger.

Voraussichtliche Aufstellung: Vollath - Waidner, Schifferl, J. Welzmüller, Bauer - Westermeier, M. Welzmüller, Skarlatidis, Mashigo - Fetsch, Hobsch.