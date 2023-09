0:0 in Verl: Torwart René Vollath sichert der SpVgg Unterhaching Remis

Von: Martin Becker

Sicherer Rückhalt beim 0:0 in Verl: Haching-Torwart René Vollath. © Sven Leifer

Aufsteiger SpVgg Unterhaching bleibt in der 3. Liga weiterhin ungeschlagen. Am fünften Spieltag kam die Elf von Trainer Marc Unterberger zu einem 0:0 beim SC Verl.

Unterhaching – Ein 0:0-Remis wird in Fußballkreisen oft als „Nullnummer“ tituliert. Das klingt nach wenig, fast nichts – eine Interpretation, die aber falsch wäre nach dem torlosen Gastspiel der SpVgg Unterhaching beim SC Verl, dessen Trainer Alexander Ende die Vorstädter in der Pressekonferenz nach dem Spiel ausdrücklich lobte: „Als Aufsteiger nach fünf Spieltagen immer noch ungeschlagen zu sein, das ist aller Ehren wert.“ Haching-Trainer Marc Unterberger stimmte dieser Analyse zu: „Mit dem einen Punkt auswärts können wir gut leben.“ Daheim gewinnen (bisher zweimal), auswärts einen Punkt holen (bisher dreimal) – eine Bilanz, auf der Unterhaching als Drittliga-Neuling aufbauen kann.

In der Gesamtbetrachtung ist, bei allem Teamgeist, der Unterhachinger Torwart René Vollath hervorzuheben – der 33-Jährige erwies sich in den entscheidenden Momenten mit spektakulären Paraden als stabiler Rückhalt. Schon nach knapp fünf Minuten musste er ordentlich hinlangen bei einem guten Schuss von Nick Otto. Die sehenswerteste Glanztat des Tages verrichtete der Haching-Torwart kurz vor der Halbzeitpause: Eckball, Kopfball – und dann ein Seitfallzieher von Lars Lokotsch. Der Ball wäre um ein Haar im Hachinger Tor gelandet, aber Vollath hatte bei seinem Hechtsprung noch die Fingerspitzen dran (45.). Noch so eine Glanztat: als Nicolas Sessa abzog (66.).

„Zwei relativ identische Halbzeiten“

Damit sind die besten Torchancen des SC Verl erzählt, aber auch die SpVgg Unterhaching hatte welche. Durch Simon Skarlatidis (44.), zweimal Benedikt Bauer (44. und 72.) sowie der Riesenmöglichkeit kurz vor Schluss zum Siegtreffer: In der 84. Minute schlug Dennis Waldner von rechts eine weite Flanke in den Strafraum, Patrick Hobsch nahm den Ball der Fallrückzieher – den Querschläger köpfte Mathias Fetsch aufs Verler Tor, doch SC-Keeper Luca Unbehaun hatte aufgepasst.

„Es waren zwei relativ identische Halbzeiten“, lautete das Resümee vom Marc Unterberger. Die „ersten 20 bis 25 Minuten gingen jeweils klar an Verl“, gab der Hachinger Trainer zu, „danach haben wir uns gefangen und kamen zu unseren Chancen“. Insgesamt sei es „nach vorn noch etwas zu wenig gewesen“ seitens seiner Elf. Andererseits sei der „Heidenrespekt“, den man vor dem SC Verl hatte, durchaus berechtigt gewesen: „So, wie die Fußball interpretieren...“

Ein bisschen wirkte das, was die Gastgeber den 1500 Zuschauern boten, wie Schach. Zug um Zug ließen sie die Kugel in den eigenen Reihen rotieren, um sich dem Hachinger Tor anzunähern, blieben aber oft in der gut organisierten Defensive der SpVgg hängen. „Wir haben den Punch nicht gesetzt“, sagte SCV-Trainer Ende, „uns fehlte das letzte Quäntchen.“ Nicht vom Glück – Haching ließ einfach nicht mehr zu. Letztlich habe der SC Verl „nicht zu gierig werden dürfen“, so Ende. Lieber einen Punkt behalten: „Wichtig war, dass die Null stand.“

Übrigens, „Sportec Solutions“ lieferte als Statistikdaten zu Verl – Unterhaching: Torschüsse 18:11, Ecken 6:6, Ballbesitz 62:38 Prozent, Zweikämpfe 68:51. Was allein zählt, sind die Tore. 0:0.

SC VERL – UNTERHACHING 0:0

Verl: Unbehaun - Ochojski, Paetow, Mikic, Stöcker - Corboz, Benger (89. Pernot), Batista Meier (89. Friedrich) - Sessa (69. Baack) - Lokotsch, Otto (65. Wolfram).

Unterhaching: Vollath - Waidner, Schifferl, Welzmüller, Bauer - Westermeier (90. Zentrich), Maier (46. Welzmüller), Krattenmacher (69. Keller), Skarlatidis - Hobsch (90. Hirtlreiter), Fetsch.

Schiedsrichter: Fabienne Michel (Mainz)

Zuschauer: 1500

Gelbe Karten: Mikic (2) - Maier (3), Welzmüller, Fetsch (3), Hobsch (2)