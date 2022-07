Junge Pullacher müssen sich erst freischwimmen im kalten Wasser

Von: Umberto Savignano

Nach dem Absturz in die Landesliga Südost erweist sich der SV Pullach durchaus als widerstandsfähig. Nächster Gegner am Samstag (14 Uhr): der SV Bruckmühl.

Pullach – Spielerische Glanzlichter oder Dominanz gegenüber dem Gegner konnte man von der völlig umgekrempelten und größtenteils reichlich unerfahrenen Mannschaft des SV Pullach zu Saisonbeginn kaum erwarten. Doch eines scheint sich nach den ersten drei Pflichtspielen abzuzeichnen: Die Raben sind nach ihrem Absturz in die Landesliga Südost durchaus widerstandsfähig. Und so gehen sie nicht unbedingt als krasser Außenseiter ins Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den SV Bruckmühl.

Ein 1:0-Sieg im Pokal beim Bayernligaaufsteiger SV Erlbach, also einem seit Neuestem höherklassigen Kontrahenten; ein 0:2 beim Mitabsteiger TSV 1880 Wasserburg, das bis zur 86. Minute torlos verlief; und jüngst der 2:0-Sieg über den TSV Brunnthal, der zuvor im Kalenderjahr 2022 nur dreimal verloren hatte: Die junge SVP-Truppe wehrt sich nach Kräften. Gegen Brunnthal half dann auch noch die Rückkehr einiger Akteure mit für diesen Kader weit überdurchschnittlicher Erfahrung.

Dass der 20-jährige Kapitän Mathis Horndasch dazugezählt werden kann, sagt schon einiges. Yanis Marseiler, Schütze des 1:0 im Landkreis-Derby, ist gerade mal 23. Als wirklich alten Haudegen kann man hingegen den zur Pause eingewechselten Maximilian Stapf mit seinen 32 Jahren bezeichnen. Am Samstag kommt mit Josef Burghard, der seine Rotsperre aus der Abstiegsrelegation abgebrummt hat, noch ein weiterer Spieler mit höherklassiger Erfahrung hinzu. Übrigens ist auch er erst 23.

SVP-Spielertrainer Fabian Lamotte ist um jeden froh, der schon auf einige Einsätze in der Landes- oder gar Bayernliga zurückblicken kann: „Man hat bei Horndasch, Marseiler und Stapf schon gemerkt, dass sie bereits auf diesem Niveau gespielt haben.“ Viele seiner Schützlinge kommen hingegen aus Juniorenteams oder der SVP-Reserve, und die müssen sich nun eben in ganz kaltem Wasser freischwimmen. „Woher sollen es die Jungen auch haben?“, bekennt sich Lamotte zum geduldigen Umgang mit den Lehrlingen.

Gegen Bruckmühl wollen die Raben einen weiteren Erfolg nachlegen. Die Gäste haben ihrerseits einen glatten Fehlstart (0:1 in Eggenfelden, 0:2 gegen Wasserburg) hingelegt, waren in der vergangenen Saison aber als Aufsteiger guter Zehnter. Der Trainer der Gäste ist übrigens ein alter Bekannter im Münchner Landkreis: Bruckmühls neuer Coach Mike Probst marschierte als Trainer des FC Deisenhofen zu Beginn seiner Amtszeit (2006 bis Ende 2010) mit den Blauhemden von der Kreisliga über die Bezirksliga direkt in die mittlerweile abgeschaffte Bezirksoberliga durch.

SV Pullach: Krasnic - Horndasch, Lamotte, Allmang, Güllüoglu, Belachew, Schmitt, Klugesherz, Marseiler, Kienz, Bacher