Garching dreht Partie im Rekordtempo

Voller Einsatz im Kampf um den Klassenerhalt: Garching (Mike Niebauer, r.) hat alle Trümpfe in der Hand.

Fußball Regionalliga Bayern

von Nico Bauer schließen

Die Neun-Punkte-Woche ist perfekt. Der VfR Garching hat auch gegen den FV Illertissen gewonnen und ist mit dem 3:1 (2:1) wieder mittendrin im Mittelfeld der Regionalliga.

Garching – So ein bisschen wie gegen Heimstetten war es auch diesmal wieder, denn die ersten 20 Minuten gehörten dem Gast. Illertissen spielte guten Fußball, machte verdientermaßen das Tor und obendrauf kassierte Torwart Maximilian Engl die Gelbe Karte. Der Superkeeper des VfR muss nach fünf Verwarnungen nun einmal zuschauen kommende Woche in Schalding-Heining.

Wie beim Derbysieg unter der Woche kamen die Garchinger dann nach 20 Minuten und diesmal drehten sie das Ergebnis im Rekordtempo. Vor dem Ausgleich setzte Dennis Niebauer gut nach bei einem Rückpass zum Torwart und verdiente sich einen Elfmeter. Wie schon in Pipinsried verzichtete der Gefoulte auf die Ausführung und Heimstetten-Besieger Simon Seferings machte cool sein viertes Tor in dieser Woche. Und vier Minuten später führte dann schon der VfR. Nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld von Orkun Tugbay war Innenverteidiger Philipp Walter zur Stelle.

In der Folgezeit verdienten sich die Garchinger dann die Führung und hatten noch eine Handvoll guter Chancen, weitere Treffer nachzulegen. Phasenweise zeigten die Garchinger wieder traumhafte Kombinationen mit schönem Fußball in Reinkultur. Trainer Daniel Weber und seine Mannschaft haben beeindruckend zugelegt und nun wirklich alle Trümpfe in der Hand, um vorzeitig den Klassenerhalt zu sichern.

Allerdings war die Aufgabe Illertissen diesmal richtig schwer. Nach der Pause wurde der teilweise etwas passive VfR ziemlich hinten rein gedrückt und kam über Konteransätze nicht hinaus. Zweimal hielt Maximilian Engl mit guten Paraden das 2:1 fest und als er geschlagen war, klärte ein Spieler auf der Linie (71.). Zu dem Zeitpunkt wäre der Ausgleich wieder verdient gewesen gegen die Garchinger, bei denen spürbar die Kräfte nachließen.

Die Schwarz-Weißen haben derzeit einfach einen Lauf und da übersteht man auch einmal kritische Phasen. Als die Gäste Alles oder Nichts spielten, kamen die Kontermöglichkeiten und die erste ganz große Chance brachte dann auch die Entscheidung. Simon Seferings schickte den kurz zuvor eingewechselten Tom Zimmerschied mit einem starken Steilpass auf die Reise und dann standen drei Garchinger frei vor dem Torwart. Zimmerschied hätte nach links oder rechts abspielen können, schoss das Tor aber selbst. Danach hatte Emre Tunc noch das 4:1 auf dem Fuß.

VfR Garching – FV Illertissen 3:1 (2:1).

VfR: Engl – Kelmendi, Pflügler, Walter, Koch – M. Niebauer, Tugbay (75. Micheli) – Tunc, Seferings, Zettl (67. Zimmerschied) – D. Niebauer (63. Staudigl).

Tore: 0:1 Strobel (7.), 1:1 Seferings (21., Foulelfmeter), 2:1 Walter (25.), 3:1 Zimmerschied (82.).

Schiedsrichter: Eduard Beitinger (Regensburg) – Zuschauer: 280.