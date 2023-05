Großer Umbruch beim SV Heimstetten

Von: Patrik Stäbler

Ehrentafeln mit Herzchen zum Abschied vom SV Heimstetten. © Patrik Stäbler

Sieben Spieler und der Trainer nehmen Abschied vom SV Heimstetten: Der Absteiger aus der Regionalliga steht vor einem großen Umbruch.

Heimstetten – Wer wissen will, wie groß der Umbruch beim SV Heimstetten im Sommer ausfällt, der brauchte vor dem letzten Saisonspiel des Regionalliga-Absteigers nur an den Seitenrand blicken. Denn dort lehnten an der Bande nicht weniger als acht gerahmte Trikots – für sieben Spieler und einen Trainer, die allesamt nach dieser Spielzeit einen Schlussstrich ziehen.

Der scheidende Coach ist Christoph Schmitt, der zwar durch seinen Assistenten Roman Langer ersetzt wird, dem SVH aber als Sportlicher Leiter erhalten bleibt. In dieser Funktion ist Schmitt auch für die Kaderplanung verantwortlich, die angesichts der vielen Abgänge „eine große Herausforderung“ darstelle, wie der 37-Jährige einräumt.

Denn bei den scheidenden Kickern handelt es sich beileibe nicht nur um Ergänzungsspieler, sondern darunter sind auch mehrere Leistungsträger. Etwa Emre Tunc, diese Saison mit sieben Treffern der zweitbeste Torschütze des Teams, den es zu Türkgücü München zieht. Ebenfalls schmerzlich für den SVH ist der Verlust von Innenverteidiger Jasper Maljojoki, der den Absteiger ebenso verlässt wie der Ex-Rosenheimer Alexis Fambo.

Adieu sagt auch Sam Zander, der diese Saison auf 28 Einsätze gekommen ist – sogar noch einer mehr als Yannick Günzel. Der 26-Jährige Verteidiger, der einst in der Jugend des FC Bayern München ausgebildet wurde, spielt bereits seit 2018 beim SVH legt nun eine Fußballpause ein. Derweil wechselt Ersatztorwart Moritz Knauf zum FC Deisenhofen, Nachwuchsmann Ben Biton zieht es in die USA, und auch der aus Unterhaching ausgeliehene Stürmer Florian Roggermeier wird nicht mehr für Heimstetten auflaufen.

Allein diese große Zahl an Weggängen wird den SVH dazu zwingen, in der Sommerpause auf dem Transfermarkt aktiv zu sein. Schon jetzt seien drei Neuzugänge fix, sagt Schmitt, der jedoch noch keine Namen nennen will. „Und ich hoffe, dass in den nächsten Tagen noch ein, zwei dazukommen.“ Zudem stelle der personelle Umbruch auch eine Chance für diejenigen dar, „die bis jetzt nicht so oft gespielt haben“, sagt der Noch-Trainer. Er betont: „Wir sind guter Dinge, dass wir trotz der vielen Abgänge einen starken Kader für die nächste Saison zusammenstellen können.“