Mathias Regal wird in Heimstetten schmerzlich vermisst 

Hinterher sprechen sie beim SV Heimstetten vor allem über einen Fußballer, der die Auswärtsfahrt zum SV Wacker Burghausen gar nicht mitgemacht hat: Mathias Regal musste berufsbedingt für diese Regionalligapartie passen, und der Kapitän ging seiner Mannschaft ab – sehr schmerzlich sogar.

Heimstetten – Dazu muss man wissen: In der Winterpause hat das Trainerteam des abstiegsbedrohten SVH den Österreicher aus dem Mittelfeld in die Innenverteidigung zurückgezogen. Seither hat der Klub mit Regal als Abwehrchef nur fünf Gegentore in sechs Spielen kassiert und viermal zu Null gespielt – was Heimstetten zuvor in 20 Duellen bloß zweimal gelungen war. In Memmingen musste der 30-Jährige schon mal absagen, und prompt fing sich der SVH beim 1:2 zwei Gegentreffer ein. In Burghausen ließ die Regal-lose Abwehr nun sogar drei Tore zu, sodass am Ende ein 2:3 zu Buche stand.

„Wenn wir einen Spieler nicht ersetzen können, dann ist es Matze“, hadert Christoph Schmitt. Die Niederlage allein auf das Fehlen seines Abwehrchefs zurückführen will der Coach aber ausdrücklich nicht: „Es stehen ja immer noch elf Spieler auf dem Platz. Und diesmal war unser Defensivverhalten nicht so gut wie in den vergangenen Wochen. Wir haben uns leichte Ballverluste geleistet.“

Dabei beginnt Heimstetten munter und hat eine erste Chance durch Lukas Riglewski, dessen Freistoß knapp über die Latte segelt. Auch das frühe Gegentor von Felix Bachschmid kann den SVH nicht schocken; vielmehr halten die Gäste wacker dagegen und haben erneut durch Riglewski eine weitere gefährliche Freistoßszene. „Die erste Halbzeit haben wir es ordentlich gemacht“, lobt Schmitt – abgesehen von den letzten fünf Minuten. Denn da lädt Heimstetten den Gegner zu zwei Toren ein. Beim Stand von 0:3 scheint die Partie zur Pause so gut wie durch.

Und es kommt noch schlimmer: Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff scheitert Riglewski mit einem Foulelfmeter am starken Burghausener Torwart Franco Flückinger. „Wenn wir da das 1:3 machen, dann läuft das Spiel vielleicht noch mal anders“, mutmaßt Schmitt. So aber muss der Coach bis zur 83. Minute warten, ehe Mohamad Awata per Kopf das Anschlusstor markiert. In der Nachspielzeit gelingt Riglewski noch das 2:3 – doch direkt danach pfeift der Schiedsrichter die Partie ab.

SVW Burghausen – SV Heimstetten 3:2 (3:0)

SVH: Riedmüller, Günzel, Beierkuhnlein (71. Weser), Hintermaier (63. Wellmann), Thomik, Schels, Ulusoy, Hannemann (46. Laverty), Ebeling, Riglewski, Awata.

Tore: 1:0 Bachschmid (9.), 2:0 Bachschmid (42.), 3:0 Bosnjak (45.), 3:1 Awata (83.), 3:2 Riglewski (90.+3).

Schiedsrichter: Tobias Schultes (Betzigau) – Zuschauer: 990.