Spitzenspiel in Würzburg: Hachinger Wiedersehen mit Felix Göttlicher

Von: Martin Becker

Vier Jahre lang bei der SpVgg Unterhaching gekickt hat Felix Göttlicher (von der B-Jugend bis zur Regionalliga), ehe er sich anderweitig orientieren wollte – nun trifft er mit den Würzburger Kickers auf seinen einstigen Verein. Foto: Brouczek/Archiv © Brouczek/Archiv

Würzburger Kickers gegen die SpVgg Unterhaching, Zweiter gegen den Ersten: Gipfeltreffen in der Fußball-Regionalliga Bayern. Und eins mit zusätzlicher Brisanz - wegen einer Personalie.

Unterhaching – Im Foyer der Geschäftsstelle der SpVgg Unterhaching hängt überdimensional die Botschaft an der Wand: „Erfolg wird mit Schweiß geschrieben“. Die Schlüsselwörter seines Mottos das der Fußball-Regionalligist in den Vereinsfarben, also rot und blau, gedruckt. Zum Schwitzen geht➔s für die Mannschaft von Cheftrainer Sandro Wagner an diesem Freitagabend (18.30 Uhr) zu den Würzburger Kickers. Der Erste (Haching/19 Punkte) gegen den Zweiten (Würzburg/17) – ein echtes Gipfeltreffen also. und eins mit zusätzlicher Brisanz: In Würzburg heuerte diese Woche der Ex-Hachinger Felix Göttlicher an. Ob er schon spielt gegen seinen alten Verein, ist ungewiss – nach dem nicht gerade geräuschlosen Abschied von der SpVgg dürfte die Motivation bei dem 20-Jährigen aber enorm sein.

SpVgg-Präsident musterte den Verteidiger aus

Weil er seinen Vertrag nicht verlängerte, durfte Felix Göttlicher in der Rückrunde der vergangenen Saison kein Spiel mehr für Haching bestreiten – eine Maßnahme auf Geheiß von SpVgg-Präsident Manfred Schwabl. Der Innenverteidiger träumte damals von höheren Zielen, wollte ablösefrei wechseln und tat dies auch – er ging in die 3. Liga, zum FC Erzgebirge Aue.

Nur: Dort konnte Göttlicher sich offenbar nicht durchsetzen – an diesem Mittwoch gab der Drittligist bekannt, den 20-Jährigen bis zum Saisonende an die Würzburger Kickers auszuleihen. Jene Mannschaft also, die jetzt auf Göttlichers Ex-Verein Haching trifft. Egal, ob der Abwehrmann auf dem Platz steht oder auf der Würzburger Bank sitzt: Eine gewisse Brisanz ist garantiert.

SpVgg Unterhaching: Vollath, Zentrich, Lamby, Pisot, Stiefler, Maier, Fetsch, M. Welzmüller, Ehlich, Hobsch, Mashigo