Ein Spiel zum Vergessen für den SV Heimstetten

Hinten wacklig, vorn ungefährlich

von Patrik Stäbler schließen

Hinten schlecht, vorne schlecht - entsprechend negativ fällt beim SV Heimstetten die Bilanz des Regionalliga-Heimspiels gegen Illertissen aus.

Heimstetten – Die Analyse zu diesem Regionalligaspiel des SV Heimstetten gegen den FV Illertissen liefert diesmal Tim Schels – auf dem Rasen, neun Minuten vor Schluss. Soeben hat sein SVH einen feinen Angriff gefahren, an dessen Ende Moritz Hannemann die Kugel zu Lukas Riglewski spitzelt, der jedoch freistehend am Keeper scheitert. „Haben wir Chancen!“, zetert Schels im Zurücklaufen – und dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.

Locker ein Dutzend Mal taucht Heimstetten an diesem Nachmittag gefährlich vor dem Gehäuse auf – bei der Hälfte davon handelt es sich um das, was die Generation Matthäus noch Hochkaräter nannte und die Generation Kimmich heute eher Brett nennt. Und doch macht der SVH aus all diesen Chancen bloß einen Treffer, während die Gäste bei ihrem halben Dutzend hochkarätiger Bretter viermal einnetzen.

Die Folge ist eine 1:4-Niederlage, nach der Trainer Christoph Schmitt treffend bilanziert: „Wir haben hinten genauso verteidigt wie wir vorne aufs Tor geschossen haben.“ Nicht nur ein oder zwei, sondern eine Reihe von Spielern habe heute einen schwarzen Tag erwischt, so der Coach, dessen Elf zuletzt drei Siege am Stück geholt hatte. „Das ist extrem ärgerlich, denn so ein Spiel darfst du nicht verlieren.“

Bei widrigen Wetter hatten sich kaum 150 Zuschauer im Sportpark eingefunden. Sie bekamen eine Partie geboten, in der beide Seiten – und das ist noch freundlich formuliert – nicht immer sattelfest in der Defensive wirkten, weshalb sich die Chancen im Fünf-Minuten-Takt aneinanderreihten. Zunächst hatte der SVH mehr vom Spiel – und durch Hannemann (gehalten), Riglewski (geblockt) und Fabian Cavadias (daneben) gute Möglichkeiten. Kurz darauf war es Hannemann, der die Kugel nach einer Ecke erstmals über die Torlinie bugsierte – jedoch ins eigene Netz.

Kurz vor und kurz nach dem 0:1 hätte Severin Müller bei zwei dicken Chancen zumindest einen Treffer machen müssen, vergab aber in beiden Situationen. Überdies vertändelte der Stürmer in der 38. Minute einen Ball im Mittelfeld und leitete damit das zweite Gegentor ein. Wie der 19-Jährige diese für ihn unglückliche Partie wegstecken werde? „Da mache ich mir keine Sorgen“, sagte Schmitt, der den nimmermüden Rackerer diese Saison des Öfteren für seinen Einsatz gelobt hat. „Severin hat das schon jetzt wieder vergessen.“

Zum Vergessen für den SVH lief das Spiel auch nach dem 0:2. Eine Minute vor der Pause trafen die Gäste zum dritten Mal, kurz nach Wiederanpfiff gelang ihnen gar das 0:4. Immerhin: Die Platzherren gaben sich nie auf und kamen durch Riglewski in der 52. Minute zum Anschlusstor. In der folgenden Viertelstunde hätten die Heimstettner ausgleichen können – wären sie nur kaltschnäuziger vor dem Kasten gewesen. Doch erst scheiterte Hannemann frei vor dem Keeper (54.), dann traf Riglewski die Latte (57.), und schließlich jagte erneut Hannemann den Ball aus 14 Metern in die Wolken (67.). Passend dazu lautete das Schmitts Fazit nach dem Abpfiff: „Für uns war es ein absolut bescheidener Tag.“

SV Heimstetten – FV Illertissen 1:4 (0:3).

SVH: Riedmüller, Günzel, Beckenbauer (46. Steimel), Hintermaier (46. Gartmann), Cavadias, Reuter, Sabbagh, Schels, Hannemann, Riglewski, Müller (73. Michalz).

Tore: 0:1 Hannemann (29.; Eigentor), 0:2 Luibrand (38.), 0:3 Nebel (44.), 0:4 Strobel (48.), 1:4 Riglewski (52.).

Schiedsrichter: Andreas Dinger (Bischofsgrün).

Zuschauer: 150.