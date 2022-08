Derby gegen FC Bayern II: Hachings Spitzenplatz wackelt

Von: Robert M. Frank, Martin Becker

Prominenter Ausfall: Markus Schwabl verletzte sich im Spiel bei Wacker Burghausen und wird der SpVgg Unterhaching nicht nur im Derby gegen den FC Bayern II, sondern auch in den nächsten Wochen fehlen. Markus Schwabl fällt für mehrere Wochen aus Maxi Welzmüller steht für einen Kurzeinsatz parat © Sven Leifer

Noch ist die SpVgg Unterhaching Tabellenführer der Regionalliga Bayern, aber im Lokalderby mit dem FC Bayern II wäre vielleicht sogar ein Unentschieden zu wenig, um Platz eins zu halten.

Unterhaching – Trotz der jüngsten 1:3-Niederlage bei Wacker Burghausen behauptet die SpVgg Unterhaching nach wie vor Platz eins in der Fußball-Regionalliga Bayern. Noch. Denn die Tabellenführung wackelt, vor dem sechsten Spieltag an diesem Wochenende sitzen den Hachingern (zwölf Punkte) gleich mehrere Verfolger dicht im Nacken: die punktgleiche DJK Vilzing sowie mit je zehn Zählern die Würzburger Kickers, der FC Bayern II und Wacker Burghausen. Just diese „kleinen Bayern“ gastieren am Samstag (14 Uhr) im Unterhachinger Sportpark und könnten mit einem Sieg der SpVgg die Tabellenführung entreißen. Aber auch bei einem Remis wäre Haching den Spitzenplatz wohl los für den nicht unwahrscheinlichen Fall, dass Würzburg bei Türkgücü München einen Sieg einfährt,

Also, Haching muss zittern, seine Spitzenposition nicht einzubüßen. Mit einem Derbysieg gegen den FC Bayern II wären alle rechnerischen Unwägbarkeiten beseitigt – doch just jetzt stehen die Vorzeichen aus Sicht der SpVgg gar nicht so gut.

Schwabl fällt aus, Maier gesperrt

Zwar blieb Haching an den ersten vier Spieltagen ungeschlagen, tat sich aber schon gegen Augsburg II (2:0) und gegen den SV Heimstetten (3:2) relativ schwer, und in Burghausen zeigte sich die Abwehr nicht mehr so stabil wie zuvor. Hinzu kommt jetzt der Ausfall von Markus Schwabl: Der Außenverteidiger hatte sich in Burghausen eine muskuläre Verletzung zugezogen und musste deshalb früh ausgewechselt werden. Laut Vereinsangaben soll der 31-Jährige die nächsten Wochen ausfallen. Er verlängert damit die Reihe der Langzeitverletzten Stephan Hain, Dominik Stahl, Tizian Zimmermann, Florian Roggermeier und Ben Westermeier. Zudem ist Top-Vorlagengeber Sebastian Maier wegen seiner Gelb-Roten Karte aus dem Burghausen-Spiel gesperrt.

Insbesondere die Nachrichten von den beiden jüngsten Verletzungen von Westermeier am Knie und von Schwabl trafen Sandro Wagners Gemüt schwer. „Das sind absolute Hiobsbotschaften“, sagt der Cheftrainer der SpVgg Unterhaching. „Am meisten tut es mir für die beiden persönlich leid, aber auch uns als Mannschaft treffen diese Langzeitausfälle extrem hart.“ Dass Platz eins nun wackelt, ist ihm bewusst: „Ich habe immer gesagt, dass alles optimal laufen muss, um ganz oben mitzuspielen zu können – das wird nun umso schwieriger ohne diese Schlüsselspieler. Dennoch wollen wir weiter in jedem Spiel attackieren.“

Maxi Welzmüller steht bereit für Kurzeinsatz

Immerhin gibt es auch eine gute Nachricht: Haching-Rückkehrer Maximilian Welzmüller könnte nach überstandener Verletzung möglicherweise zu einem Kurzeinsatz kommen gegen seinen Ex-Verein.

Der FC Bayern II indes hat sich nach einem holprigen Saisonstart wieder etwas gefangen. Das Team von Cheftrainer Martín Demichelis verfügt in seinem Kader über zahlreiche Talente, auch wenn einige Top-Spieler aus dem Vorjahr wie Fiete Arp nicht mehr an Bord sind.

Hinweis für die Fans: Wegen des Schulumbaus in unmittelbarer Nachbarschaft ist die Parkplatzsituation am Sportpark weiterhin sehr angespannt. Die SpVgg Unterhaching empfiehlt den Fans dringend, zum Derby möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

SpVgg Unterhaching: Vollath - J. Welzmüller, Pisot, Zentrich, Ehlich - Mashigo, Stiefler, Anspach, Skarlatidis