Fetsch köpft SpVgg Unterhaching zum 1:0-Sieg im Spitzenspiel

Fußball Regionalliga Bayern

Im Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga Bayern triumphiert Tabellenführer SpVgg Unterhaching triumphiert 1:0 bei des Würzburger Kickers.

Unterhaching – Wettermäßig passte die Choreographie perfekt: Lange Zeit blieb es am Freitagabend trocken, erst am Schluss zogen die angekündigten Gewitter auf und Blitze zuckten am Würzburger Himmel hinter dem Kickers-Stadion am Dallenberg – eine Art Naturfeuerwerk nach, inklusive Nachspielzeit, 96 Minuten Fußball im Spitzenspiel der Regionalliga Bayern, an dessen Ende nur ein Team ausgelassen feierte: Zusammen mit ihren Fans bejubelte die SpVgg Unterhaching im plötzlich einsetzenden Regen den 1:0 (0:0)-Auswärtssieg. Haching festigte mit diesem wichtigen Erfolg beim Tabellenzweiten den Spitzenplatz.

Für das Tor des Abends sorgte, mal wieder, Mathias Fetsch mit seinem sechsten Saisontor. Es fiel nach einer Ecke, die Boipelo Mashigo mit engagiertem Einsatz erkämpft hatte. Den Eckball wuchtete Maxi Welzmüller in die Strafraummitte, wo Fetsch per Kopf das Tor des Abends erzielte (56.).

Auf der gegenüberliegenden Seite hofften die Würzburger Fans in der „Spessarttraum Lounge“ hinter dem Hachinger Tor, von René Vollath souverän gehütet, bis zur letzten Sekunde auf den Ausgleich, doch bis auf einen Distanzschuss zu Beginn der Nachspielzeit brachten die Würzburger in Durchgang zwei nichts allzu Gefährliches zustande. Und in der ersten Hälfte parierte Haching-Keeper Vollath einen Kopfball von Benyas Somomon Junge-Abiol mit einem tollen Reflex (38.), zuvor hatte Würzburg mit einem Distanzschuss von Benjika Caciel das Tor knapp verfehlt (33.). Das war’s im Prinzip in puncto relevanten Torszenen in einem beiderseits kämpferisch geführten Gipfeltreffen.

Ex-Hachinger Göttlicher wird in 72. Minute eingewechselt

Die Hachinger liefen, bis auf eine Änderung, auf wie beim jüngsten 2:1-Heimsieg gegen Aubstadt: Für Victor Zentrich rückte Josef Welzmüller in die Anfangsformation – der Kapitän der Hachinger holte sich schon nach vier Minuten, in einem seiner ersten Zweikämpfe, die Gelbe Karte ab. Der Ex-Hachinger Felix Göttlicher indes, seit dieser Woche von Erzgebirge Aue an Würzburg ausgeliehen, kam im Zuge eines Dreifach-Wechsels der Kickers (72.) zu seinem ersten Einsatz für den neuen Klub, setzte aber keine Akzente. Und so genossen die Hachinger die Blitze über dem Würzburger Nachthimmel als Abschlussfeuerwerk ihres Auswärtssiegs im Regionalliga-Spitzenspiel.

SpVgg Unterhaching: Vollath – Lamby (67. Bauer), Pisot, J. Welzmüller, Stiefler, Maier (53. Krattenmacher), Fetsch, M. Welzmüller (84. Grob), Ehlich, Hobsch (87. Anspach), Mashigo (89. Zentrich)

Tor: 0:1 Fetsch (56.)