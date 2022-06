Trainingsauftakt bei SpVgg Unterhaching: Routiniertes Quartett sorgt für Stabilität

Bittet zum Trainingsauftakt an diesem Montag: Haching-Trainer Sandro Wagner.

Fußball-Regionalligist Abgänge mehr als kompensiert

Von Robert M. Frank schließen

Die rund vierwöchige Saisonvorbereitung der SpVgg Unterhaching auf die Fußball-Regionalliga Bayern startet am heutigen Montag.

Dem Trainingsauftakt an diesem Montag um 10 Uhr im Sportpark kann SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner etwas entspannter entgegenblicken als im Vorjahr. In seiner zweiten Saison als Trainer des Regionalliga-Teams begrüßt der 34-jährige Münchner nun einen weitestgehend kompletten Kader. In der Vorsaison, als Wagner vom Verein spät verpflichtet worden war und auf die Kaderzusammenstellung nicht mehr viel Einfluss nehmen konnte, war dies noch nicht der Fall gewesen

Anders als vor einem Jahr, nach dem Abstieg aus der 3. Liga, scheint der Vierte der abgelaufenen Regionalliga-Saison gut gerüstet für den Saisonauftakt am 14. Juli in Buchbach. Wichtige Transfers wurden schon getätigt, vier externe Neuzugänge in den vergangenen Wochen und Tagen vorgestellt, die das Team sehr gut verstärken dürften.

Viel Erfahrung in höheren Ligen

Beim neu verpflichteten Quartett handelt es sich um Routiniers mit viel Erfahrung in höheren Ligen. Auf der Torwart-Position soll die neue Nummer eins René Vollath (32) eine Führungsrolle übernehmen. Dem defensiven Mittelfeld soll Haching-Rückkehrer Maximilian Welzmüller (32) noch mehr Stabilität verleihen. Und für die Offensive sind die beiden Neuzugänge Sebastian Maier (28) vom Drittliga-Absteiger Türkgücü München sowie Mathias Fetsch (33) vom Regionalligisten Kickers Offenbach vorgesehen. Für den Fall, dass der verletzte Stürmer Stephan Hain voraussichtlichen noch eine Zeit bis zur vollständigen Regeneration benötigt, sind dies zwei eminent wichtige Verstärkungen für die Offensiv-Fraktion.

Die vier Abgänge von Innenverteidiger Felix Göttlicher (20; Aue), Jannis Turtschan (20; FC St. Pauli II) sowie von Torwart Kevin Darmstädter (25) und Alexander Kaltner (22; beide noch ohne neuen Verein) haben die Hachinger mehr als nur kompensiert. Mit einer gesunden Mischung aus mehreren Routiniers sowie aufstrebenden Talenten dürfte für Haching Platz vier aus dem Vorjahr mindestens drin sein.

Bis zum Ende der Transferperiode am 31. August muss die SpVgg allerdings beim einen oder anderen umworbenen Spieler – wie beispielsweise Top-Torjäger Patrick Hobsch (27) – auf einen Verbleib im Unterhachinger Sportpark hoffen.