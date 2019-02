Schnee verhindert eigentlich dringend benötigtes SVH-Testspiel

Fußball Regionalliga

von Patrik Stäbler schließen

Einen überraschenden Tag frei haben die Regionalliga-Fußballer des SV Heimstetten am Sonntag bekommen – des Wetters wegen.

Heimstetten – Denn weil zehn Zentimeter Neuschnee auf das Kunstrasenfeld im Sportpark gefallen waren, musste das Testspiel gegen Freising abgesagt werden. Dabei hatten sich die SVH-Kicker noch tags zuvor eher so präsentiert, als ob sie weitere Trainingseinheiten und Testspiele durchaus nötig hätten: Beim 3:3 gegen den Bayernligisten TSV Schwabmünchen habe man „kein gutes Spiel“ gezeigt, moniert Co-Trainer Memis Ünver. „Das war unterm Strich zu wenig – vom Ergebnis und von der Art und Weise her.“ Dabei zeigten die Platzherren eine starke Anfangsphase und gingen durch Benedict Laverty verdient in Führung. Doch mit dem 1:1, einem direkt verwandelten Freistoß, riss der Faden beim SVH. „Danach haben wir ohne Konzept gespielt, das war ein bisschen wild“, kritisiert Ünver. Auch nachdem in der Pause ein Großteil des Teams ausgetauscht worden war, sei es „nicht unbedingt besser geworden“, sagt der Coach. Immerhin: Lukas Riglewski und Daniel Wellmann konnten die Führung der Gäste jeweils noch ausgleichen.